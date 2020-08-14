Стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище» запретили в Белоруссии

14.08.2020, 22:15, Разное

Министерство культуры Белоруссии запретило чтение и распространение детской сказки в стихах «Тараканище» авторства Корнея Чуковского. Библиотекам уже предписано уничтожить первый том собрания сочинений писателя.

«Нам пришлось пойти на эти меры из-за того, что в первых же строках произведения идет пропаганда поездок на велосипедах. Юные граждане могут по незнанию решить отправиться кататься на них во двор, а в итоге вернутся домой только через 10-15 суток», — прокомментировала запрет заместитель министра культуры Евгения Хилько.

В настоящее время милиция совершает поквартирный обход жителей Минска с целью изъятия из свободного обращения пластинок, кассет, дисков и футболок группы ДДТ* (* запрещенная в Белоруссии музыкальная организация).