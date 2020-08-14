РПЦ объявила об аукционе по продаже участков в раю

14.08.2020, 21:06, Разное

На официальном сайте госзакупок появилось сообщение о предстоящем электронном аукционе по продаже участков в раю под инициативой Русской православной церкви. По сообщению пресс-службы организатора, такая практика позволит любому желающему «приобрести достойное загробное существование», а средства, вырученные с торгов, пойдут на поддержку малоимущих семей священнослужителей.

«Мы чувствуем общественный запрос на лучшую жизнь в раю. Мы искренне переживаем за судьбу людей. Поэтому мы готовы взять на себя грех богатства ради спасения душ других конечно», — сообщил пресс-протоиерей Исаак Кац.

Сам патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который является одним из инициаторов идеи интернет-аукциона, призвал граждан «инвестировать в свое будущее уже сегодня».

«Есть действительно разумные люди, которые понимают что наш путь приведет лишь в один конец, и нужно уже задуматься о том, как жить в нем с комфортом», — рассказал патриарх.

Также стало известно о том, что начальная стоимость одного участка составляет 123 миллиона рублей.

«Это самые доступные варианты, наиболее удаленные от МКАД. Для тех, кто хочет быть более приближенным, мы приготовили несколько интересных участков с невероятно красивым видом на Бога», — пояснил патриарх.