Королевская семья Норвегии поделилась серией фото со своих летних каникул

14.08.2020, 20:21, Разное

Если у кого-то было богатое на яркие впечатления и путешествия лето, так это точно у королевской семьи Норвегии. Еще в июле король Харальд и королева Соня пригласили принца Хокона с принцессой Метте-Марит и принцессу Марту-Луизу с детьми в свою летнюю резиденцию Mågerø на острове Хьеме. Повод – более чем достойный: Ее Величество Соня праздновала 4 июля 83-й день рождения. Но одним днем семейные празднования не ограничились. Сегодня на официальной странице норвежских монархов в Instagram появилась серия фото, по которым стало известно, что семья отправилась в недельное морское путешествие на королевском корабле.

Мы стартовали от деревни Å на острове Москенесёй и завершили путешествие в проливе Рафтсундет у Тролль-Фьорда. И на протяжении всего пути нам светило солнце, – поделилась впечатлениями Соня.

Сообщается также, что по пути семейство делало несколько остановок на своем маршруте. В частности, в их программе был поход к вершине Дроннингварден и пляжный отдых на Свеллингене.

Марта-Луиза, королева Соня и Метте-Марит Метте-Марит и Хокон

Напомним, нынешний правитель Швеции – король Харальд V – первый принц, родившийся в Норвегии с 1370 года. Он вступил на престол 17 января 1991 года после смерти своего отца. Наследником престола сейчас является его сын, кронпринц Хокон (род. 20 июля 1973 года). Он служит в норвежском МИДе, отлично бегает на лыжах, водит яхту, увлекается дельтапланеризмом. Завзятый театрал, предпочитает всем драматургам родного Генриха Ибсена, музыкальные предпочтения – норвежский джазмэн Ян Гарбарик.

Корабль норвежской королевской семьи25 августа 2001 года Хокон женился на Метте-Марит Тьессем Хёйби. Церемония бракосочетания проходила в Кафедральном Соборе города Осло. У избранницы кронпринца был один развод и ребенок от первого брака с наркоторговцем, но это не помешало норвежцам принять новую кронпринцессу. 21 января 2004 года у пары родилась принцесса Ингрид Александра – будущая наследница норвежского престола. 3 декабря 2005 года на свет появился и сын – принц Сверре Магнус. Он занимает третье место в линии наследования после отца и сестры.