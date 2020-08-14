 

Под маркой «Баркемп» «7х7» пичкает молодёжь пропагандой

14.08.2020, 19:18, Разное

Уже восьмой год подряд либеральный ресурс «7х7» проводит под своей эгидой неформальную конференцию «Баркемп», которая должна была, по идее, стать неким образовательным проектом для продвинутой российской молодёжи. На самом же деле, прикрываясь невинными гуманитарными целями, либеральные писаки устраивают настоящие антироссийские шабаши, на которых старые прожжённые русофобы учат подрастающую смену уму разуму. Грубо говоря, либералы проводят агрессивную антироссийскую пропаганду.

Главной темой «Баркемпа -2020» станет солидарность общества в новом веке. Лекторами выступят активисты ЛГБТ-сообществ, либеральные журналисты и представители прозападных НКО. К примеру, в этом году «учить» молодёжь будет главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, не так давно оштрафованный за проведение незаконной акции. Также среди спикеров затесалась и глава местного филиала Amnesty International в РФ Наталья Звягина. Эта контора замешана не в одном громком скандале и обычно оперирует фейками российских либералов. К примеру, пару месяцев назад Amnesty утверждала, что под видом карантинных ограничений РФ проводит репрессии против населения. Ссылались при этом доморощенные правозащитники на таких же фальшивых врачей из очередного проекта Навального.

В прошлом году «почётным гостем» якобы образовательного мероприятия был известный расист и русофоб Леонид Гозман, призывавший забыть о победе в Великой отечественной войне. На пару с ним тогда лекции читала адвокат иноагента «Мемориал» Марина Агальцова.

Частенько на «Баркемп» приглашают и мундепа Юлию Галямину, через которую этот ни разу не образовательный проект связан со структурами Ходорковского. В общем, с самого начала мероприятия, проводимые «7х7» не имели никакого отношения к образованию, которым либералы неумело пытаются прикрыть русофобские шабаши. В этом году либеральная помойка снова активно рекламирует очередное сборище, которое из-за ограничительных мер пройдёт в удалённом формате. Ту же антироссийскую пропаганду будут впихивать в прямом эфире.

Откровенно враждебной и подрывной деятельностью «7х7» давно пора заняться правоохранителям и вышвырнуть этот ресурс из РФ, как и многих других пропагандистов.



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