“Анджелина недолюбливает маму Брэда”: почему дети Джоли и Питта четыре года не виделись с бабушкой и дедушкой

14.08.2020, 19:15, Разное

Не так давно мама Брэда Питта Джейн отметила 80-летний юбилей. Праздник стал бы для нее еще более значимым, если бы на нем могли присутствовать шестеро ее внуков, детей Брэда и Анджелины Джоли. Но, как сообщает западная пресса, дети не виделись с бабушкой и дедушкой по отцовской линии вот уже четыре года, и виной тому стали холодные отношения Анджелины и Джейн.

Брэд Питт с родителями и детьми

Если верить инсайдерам, холодок между ними проскочил еще до того, как Джоли рассталась с Питтом. Якобы Джейн, которая является консервативной христианкой, написала статью в местную газету, где выступила с критикой однополых браков. Джоли эту позицию не приняла, ведь она подобные браки поддерживает, более того, она ранее состояла в отношениях с девушками. После расставания Брэда и Анджелины ситуация только усугубилась: если раньше Питт нередко привозил детей к родителям в Миссури, то теперь Джоли запрещает это делать:



Дети обожали бывать у бабушки с дедушкой, они просто сходили там с ума. Зимой на заднем дворе Питтов устраивались катания на санях, а летом они любили проводить время, сидя у костра… Но Джейн и Анджелина прекратили общение. Джоли не дает детям навещать бабушку с дедушкой.

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и его родителями

Отметим, не так давно Джоли потребовала отстранить частного судью, занимающегося ее бракоразводным процессом с Питтом. Причиной тому стали деловые контакты судьи с адвокатами Брэда, о которых он не уведомил экс-супругу.