 

“Анджелина недолюбливает маму Брэда”: почему дети Джоли и Питта четыре года не виделись с бабушкой и дедушкой

14.08.2020, 19:15, Разное

Не так давно мама Брэда Питта Джейн отметила 80-летний юбилей. Праздник стал бы для нее еще более значимым, если бы на нем могли присутствовать шестеро ее внуков, детей Брэда и Анджелины Джоли. Но, как сообщает западная пресса, дети не виделись с бабушкой и дедушкой по отцовской линии вот уже четыре года, и виной тому стали холодные отношения Анджелины и Джейн.

Брэд Питт с родителями и детьми

Если верить инсайдерам, холодок между ними проскочил еще до того, как Джоли рассталась с Питтом. Якобы Джейн, которая является консервативной христианкой, написала статью в местную газету, где выступила с критикой однополых браков. Джоли эту позицию не приняла, ведь она подобные браки поддерживает, более того, она ранее состояла в отношениях с девушками. После расставания Брэда и Анджелины ситуация только усугубилась: если раньше Питт нередко привозил детей к родителям в Миссури, то теперь Джоли запрещает это делать:
 
Дети обожали бывать у бабушки с дедушкой, они просто сходили там с ума. Зимой на заднем дворе Питтов устраивались катания на санях, а летом они любили проводить время, сидя у костра… Но Джейн и Анджелина прекратили общение. Джоли не дает детям навещать бабушку с дедушкой.

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и его родителями

Отметим, не так давно Джоли потребовала отстранить частного судью, занимающегося ее бракоразводным процессом с Питтом. Причиной тому стали деловые контакты судьи с адвокатами Брэда, о которых он не уведомил экс-супругу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Смартфоны научили диагностировать ушные инфекции

17.07 / Баку предупредили об опасности ядерного инцидента

12.07 / Дарья Повереннова сравнила женщин без макияжа с растениями

02.07 / СТС начал работу сразу над семью сериалами: “Кухня. Война за отель”, “СеняФедя”, “Ивановы-Ивановы” и другие

17.07 / Мнение: О ситуации в Венесуэле

03.08 / Мнение: Законы индукции

30.06 / В московских Раменках выявили многократное превышение числа участников надомного голосования

25.06 / Джессика Альба и Кэш Уоррен дали интервью о воспитании детей: “Мы точно не хотим вырастить дураков”

02.08 / 66-летний пианист Розум прокомментировал сплетни о романе с юной возлюбленной сына Королевой

28.07 / Мнение: К фабрикации “Рашагейта” был причастен “Институт Брукингса”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска