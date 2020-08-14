Новую соблазнительную коллекцию Эмили Ратажковски раскупили за 10 часов

14.08.2020, 18:06, Разное

29-летняя Эмили Ратажковски продолжает на личном примере продвигать свой собственный бренд Inamorata и делает это очень даже успешно. Если раньше в арсенале марки были в основном купальники и белье, то теперь добавились и элементы спортивной одежды – кроп-топы, брюки и шорты. Именно их – линию Summer Sweats – Эмили и представила на днях, выбрав для этого лучшую площадку – свою страничку в Instagram.

Новинки настолько понравились многомиллионной аудитории Ратажковски, что о Sold Out она объявила спустя 10 часов после старта продаж. Отпраздновать это событие она решила новыми фото – в стиле Polaroid, сделанными на пляже Хэмптонса фотографом Эмбер Асали, которая также активно сотрудничает с семейством Кардашьян. Стоит отметить, что для звездного бренда цены Inamorata не самые заоблачные – модели из новой коллекции Summer Sweats можно приобрести по цене от 28 до 85 долларов.

Отметим, Ратажковски представила свою первую линию нижнего белья Inamorata (“Возлюбленная”) в 2018 году. Все кампейны марки Эмили дублирует на своей странице в Instagram, которую сама называет “сексуаль­ным журналом”. Вместе с тем свое тело Эмили считает несовершенным, но искренне расстраивается каждый раз, когда ретушеры берутся поработать над ним в глянцевых съемках. Так, однажды модель возмутила обложка французского журнала Madame Figaro: фоторедакторы “отфотошопили” ее фотографию, уменьшив грудь и губы. В соцсети Эмили разместила оригинальный снимок и готовую обложку и призналась, что каждый день вынуждена бороться со своей неуверенностью.

Красота каждого из нас уникальна. Все мы начинаем комплексовать, если что-то в нашей внешности отличается от принятого идеала красоты. Я, как и многие-многие из вас, каждый день пытаюсь работать над своими комплексами. Я была невероятно расстроена и опечалена, когда увидела эту обложку и свои “отфотошопленные” грудь и губы. Надеюсь, вскоре в индустрии моды перестанут подавлять индивидуальность моделей, которая делает каждую из нас уникальной,

– написала Эмили.