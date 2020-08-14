 

Завод МАЗ уволил всех протестовавших сотрудников с волчьим билетом и в три раза нарастил выпуск

14.08.2020, 17:02, Разное

Минский автомобильный завод уволил всех сотрудников, которые участвовали в акциях протеста или голосовали за оппозиционных кандидатов.

В пресс-релизе предприятия сообщается, что они «вышвырнуты с волчьим билетом и больше не будут отравлять атмосферу в рабочем коллективе». Точное число уволенных не называется, однако известно, что их список занял восемь страниц. Сразу после этого заводу удалось нарастить выпуск втрое.

– Уволенные, очевидно, не только впрыскивали яд шатания и разброда в размеренные заводские будни, но и занимались саботажем и вредительством. Сложно иначе объяснить то, что сразу после того, как их с позором вышвырнули за заводские стены, предприятию удалось втрое нарастить выпуск специальной техники, столь необходимой в наше непростое время для обеспечения порядка и конституционного строя, – говорится в заявлении отдела идеологической работы МАЗ.

Политический руководитель кузнечно-прессовочного цеха Валерий Михалёв в интервью газете «Советская Белоруссия» заявил, что в сложные для страны времена производственный план важен, как никогда. Поэтому, несмотря на очевидные успехи завода после избавления от вражеского элемента, МАЗ нуждается в инженерах-технологах, рабочих конвейера, бригадирах, наладчиках, печниках, операторах станков и других сотрудниках.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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