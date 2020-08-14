 

АвтоВАЗ прекратил выпуск заднеприводных автомобилей после принятия поправок в Конституцию

14.08.2020, 17:02, Разное

Пресс-служба автомобильного концерна «Рено», владеющего компанией АвтоВАЗ, опубликовала решение совета директоров о переводе всех производственных линий, расположенных в России, на выпуск автомобилей, работающих исключительно на переднем приводе.

Согласно пресс-релизу, мера была принята руководителями предприятия из-за поправок, внесенных в Конституцию Российской Федерации поправок, косвенно запрещающих нетрадиционную ориентацию в стране.

– В последнее время слово «заднеприводный»в России приобрело крайне негативную окраску. Де-юре еще может быть и не запрещено, но вот де-факто уже давно не только порицается. Кризис тоже внес свою лепту, мы вынуждены быть очень щепетильными в вопросах имиджа, особенно на крупнейшем рынке Восточной Европы. Отныне Lada и другие автомобили, производящиеся на наших заводах в Тольятти и Ижевске, будут исключительно переднеприводными, — заявил пресс-секретарь АвтоВАЗа Феликс Левашов.

Анонимный источник внутри компании сообщил, что пока не принято окончательное решение касательно судьбы полноприводных транспортных средств, продолжаются жаркие споры и консенсус не достигнут.

Известно, что руководство концерна планирует обратиться в Конституционный суд Российской Федерации за более подробным толкованием судьбы бисексуалов в новых юридических реалиях.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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