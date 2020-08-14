Скандалы: Граница на замке для каждого шестого россиянина

14.08.2020, 14:03, Разное

3,9 млн жителей страны не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД

Всё больше стран постепенно открывают свои границы для путешественников. Однако почти 4 млн россиян смогут отдохнуть только дома, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). За рубеж их не выпустят из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам. По сравнению с 2019 годом, количество невыездных возросло на 10%. Причиной тому стали финансовые трудности, вызванные пандемией, считают эксперты. По оценкам коллекторов, только должников перед кредитными организациями уже около 8 млн человек из более чем 40 млн заемщиков, то есть оказаться невыездным рискует каждый шестой из них.

Виноват карантин

В числе невыездных на 1 июля числилось 3,9 млн должников по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД. Это на 10,1% (363,3 тыс.) больше по сравнению с годом ранее, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.

Кроме того, возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Так, на 1 июля у приставов в работе было уже почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн по кредитам, 2,6 млн по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. по алиментам.

— Наибольшее количество постановлений о взыскании алиментов отмечено в Краснодарском и Красноярском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях. По штрафам ГИБДД — в Москве и Подмосковье, — рассказали «Известиям» в ФССП.

Существенное влияние на рост числа должников оказали финансовые проблемы из-за эпидемии коронавируса, считает заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.

— В нашей стране в принципе не особо любят платить штрафы. Размер доходов населения очень мал, а тут он вообще упал и продолжает падать. Поэтому в целях экономии появляется соблазн сделать вид, что никаких долгов нет, — сказал «Известиям» эксперт. — Тем более в начале карантина стала появляться информация о том, что оплату ЖКХ можно отложить на месяц–другой. Многие могли в это и поверить.

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Справедливости ради

Количество автомобильных штрафов также возросло из-за карантина, уверен Алексей Белянин. На пустынных улицах в этот период не было помех для перемещения на большой скорости, а камеры фиксации нарушений никто не отключал.

С ним не согласен президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

— Не уверен, что ситуация на дорогах в карантин могла повлиять на рост числа штрафов, всё-таки большая часть автомобилистов не совершала поездки из-за самоизоляции и пропускного режима. Скорее речь идет о штрафах, наложенных до пандемии. То есть нарушения были зафиксированы в ноябре–декабре, а период оплаты пришелся на весну, — сказал он «Известиям».

Что касается числа уклонившихся от выплат, то его рост объясняется не только финансовыми трудностями, но и принципиальной позицией водителей, пояснил Виктор Травин. В последнее время неплательщиков среди них стало гораздо больше, отметил эксперт. По его словам, это связано с тем, что многие просто выжидают: успеют ли приставы списать долг со счета или получится дождаться истечения срока взыскания.

— Автовладельцы поняли, что этот механизм очень неповоротливый в силу своей бюрократичности. На дорогах увеличилось количество видеокамер, штрафов стали выписывать всё больше и больше. Водители понимают, что ГИБДД просто завалены этими штрафами, приставы не успевают проводить взыскания, — подчеркнул автозащитник.

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Бесстрашные должники

В первом полугодии 2020 года, на большую часть которого пришлась пандемия коронавируса, доля должников, которые не платят из-за финансовых трудностей, составила 70%, рассказал «Известиям» гендиректор Национальной службы взыскания Роман Волосников.

— При этом число убежденных неплательщиков (тех, кто не платит, не испытывая финансовых затруднений) в этом году по сравнению с прошлым снизилось в два раза. Сейчас они составляют 10% в общем сегменте. Такая мера, как невыезд за границу, оказывает воздействие именно на них. По нашим оценкам, более половины из этих граждан имеет возможность погасить долг, — отметил он.

Остальные 20% ссылаются на различные причины уклонения от выплат: кто-то не понял условия договора, не согласен с суммой задолженности, готов платить только через суд.

Если принимать в расчет, что потенциально невыездными считаются те, кто имеет просроченную задолженность от 30 тыс. рублей, а срок просрочки более трех месяцев, то в настоящее время таких должников может быть около 8 млн человек, заметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

— Порядка 95% из них — это банковские заемщики, остальные задолжали микрофинансовым организациям (МФО). Влияние на размер задолженности оказывает, в первую очередь изначальная средняя сумма кредита. Например, в МФО она варьируется в пределах 8–10 тыс. рублей. То есть чтобы попасть в список потенциально невыездных, надо иметь как минимум два просроченных займа. В банках же средняя сумма кредита начинается от 30–50 тыс. рублей. Всего на 1 июля в кредиторных организациях (банках и МФО) числилось более 40 млн заемщиков. Если около 8 млн из них — должники, то стать невыездным рискует каждый пятый–шестой, — рассказал «Известиям» глава ассоциации коллекторов.

В коллекторских организациях также подчеркнули, что если раньше мера по «закрытию» границ была эффективной, особенно в отпускной период, то во время пандемии ее действенность заметно снизилась.

— Проведенный нами опрос показал, что запрет на выезд за границу пугает лишь 5–10% респондентов. Годом ранее этот показатель был на уровне 30–40% с учетом всех категорий долгов. Сейчас граждане знают, что поехать отдыхать за рубеж всё равно нельзя, то есть данная мера никак не повлияет на их образ жизни, поэтому не имеет смысла ее опасаться, — сказал «Известиям» гендиректор компании «Юником24» Юрий Кудряков.

В НАПКА напомнили, что обращение в суд — это крайняя мера для любого кредитора, к которой он прибегает лишь в том случае, когда другие методы (звонки, личные встречи) оказались неэффективны, и должник не выходит на связь.

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Елена Сидоренко