Скандалы: Особенности информационного труда журналистов «Ведомостей»

14.08.2020, 14:03, Разное

Председатель профсоюза издания Бэла Ляув обратилась в трудовую инспекцию Москвы с просьбой проверить факты нарушения прав работников

Профсоюз журналистов и работников СМИ и председатель профсоюза «Ведомостей» Бэла Ляув обратились в трудовую инспекцию Москвы с просьбой проверить факты нарушения трудовых прав работников издания. Профсоюз отправил обращение и в прокуратуру города. Об этом «Открытым медиа» рассказал адвокат Павел Андреев, консультирующий профсоюз.

«После того как Ляув заступилась за двух сотрудников издания, права которых нарушались, она, находясь на больничном, получила от главного редактора издания Андрея Шмарова и гендиректора издающей „Ведомости“ компании „Бизнес Ньюс Медиа“ Михаила Нелюбина уведомление о даче объяснений и о последующем дисциплинарном взыскании. По закону у человека на больничном нельзя запрашивать объяснение, также как нельзя привлекать его к дисциплинарной ответственности. Очевидно, что господа Нелюбин и Шмаров действуют исключительно из чувства мести, и их цель — уволить Ляув», — объясняет Андреев.

Одному из сотрудников редакции, права которых защищала Ляув, хотели изменить заочный режим работы на очный, не уведомив об этом за два месяца, как положенно по закону, хотя все журналисты редакции продолжают работать удалённо. Другой журналистке из отдела финансов новый редактор отдела целенаправленно присылает смс с содержанием «когда ты уволишься», требуя написать заявление об уходе по собственному желанию, без компенсаций, рассказал адвокат.

Ляув подтвердила «Открытым медиа», что обратилась в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Руководство «Ведомостей» оказывает давление на многих сотрудников издания, продолжает Андреев. В результате из 90 человек, работавших в «старой» редакции «Ведомостей», половина уже уволились, ещё несколько людей намерены уйти в августе и сентябре, утверждает он.

Профсоюз журналистов и работников СМИ также направил Ерёмину предписание о привлечении Нелюбина к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, говорится в заявлении профсоюза.

«Никто не позволит Нелюбину на своё усмотрение, из чувства мести, расставаться с людьми такими незаконными способами. Это абсолютно недопустимо», — говорит Андреев.

«В многочисленных интервью владелец издания Иван Ерёмин заявлял, что намерен быть „хранителем“ »Догмы«и отрицал наличие конфликта в коллективе. Однако конфликт налицо и он разрастается. Большая часть журналистов, уволившихся в это непростое время без всякой компенсации, до сих пор не трудоустроена. Многие из тех, кто ещё работает в „Ведомостях“, планируют уволиться», — говорится в заявлении Профсоюза журналистов.

Среди претензий профсоюза к руководству «Бизнес Ньюс Медиа» и то, что, хотя в компании есть сотрудники, заразившиеся коронавирусом, в офисе, который ежедневно посещают десятки человек, не соблюдается масочный режим и не проводится тестирование персонала на наличие вируса.

Иван Ерёмин не ответил на звонки корреспондента «Открытых медиа». Его представитель обещала предоставить комментарий позже.

Почему редакция «Ведомостей» конфликтует с руководством

Основатель уральского ресурса «Федералпресс» Иван Ерёмин стал владельцем «Ведомостей» в конце мая. После этого он утвердил в должности главного редактора издания Андрея Шмарова, несмотря на то, что редакция проголосовала за назначение на этот пост редактора отдела спецпроектов «Ведомостей» Анфисы Ворониной.

Шмаров исполнял обязанности главного редактора «Ведомостей» с конца марта. На эту должность он был назначен в процессе смены владельца компании-издателя газеты. Изначально приобрести «Ведомости» хотели Константин Зятьков (главный редактор издания «Наша Версия» и сын бывшего главреда «Аргументов и фактов» Николая Зятькова) и Алексей Голубович (управляющий директор Arbat Capital). Однако впоследствии оба они вышли из сделки. В итоге единственным владельцем «Ведомостей» стал Ерёмин.

Кто именно принял решение о назначении Шмарова — бывшие владельцы издания (Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур) или покупатели — до сих доподлинно неизвестно. Ответственность за это и те, и другие перекладывают друг на друга. У Шмарова уже в первый месяц работы на посту главреда произошло несколько конфликтов с журналистами. Сначала новый руководитель редакции, не посоветовавшись ни с кем, изменил заголовок в материале про «Роснефть» на противоположный по смыслу, а затем и вовсе удалил с сайта колонку одного из журналистов «Ведомостей» про эту нефтяную компанию. В конце апреля нескольким сотрудникам издания Шмаров заявил о введении в газете запрета на критику обнуления президентских сроков Владимира Путина и публикации исследований «Левада-центра».

После назначения Шмарова и.о. главного редактора «Ведомостей» из издания начали увольняться журналисты. В июне, после утверждения его главредом, «Ведомости» покинули все заместители главного редактора, заявившие о нежелании работать под началом Шмарова. Некоторые из ушедших в июле объявили о создании нового СМИ — Vtimes.

Евгений Сафронов