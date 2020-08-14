В Белоруссии на фоне протестов запретили продажу цветов

14.08.2020, 13:04, Разное

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси с 14 августа вводит запрет на оптовую и розничную торговлю цветами и букетами.

Протестующие в ходе массовых акций протеста, связанных с президентскими выборами, стали дарить друг другу цветы. В частности, их использовали во время столкновений в минском районе Серебрянка, где ОМОН пытался окружить около 500 протестующих, а те в ответ стали дарить им цветы.

Обсуждается также решение о запрете продажи шоколада и бутилированной воды.