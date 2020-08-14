Крисси Тейген и Джон Ледженд объявили о третьей беременности необычным способом

14.08.2020, 10:18, Разное

Несколько часов назад Джон Ледженд представил новый видеоклип на песню Wild. Как это нередко бывает в случае с его работами, участие в клипе приняла жена Крисси Тейген, однако на этот раз она не просто выступила в качестве модели, но и объявила всему миру радостную новость: у них с Джоном вскоре появится еще один малыш. Кадр, где они с Джоном бережно обнимают ее живот, появляется в самом конце ролика, наполненного трогательными семейными и романтичными моментами между супругами.

За некоторое время до премьеры Джон и Крисси также приняли участие в онлайн-чате на YouTube, где в прямом эфире пообщались с поклонниками и ответили на некоторые вопросы. В частности, супруги рассказали о том, как им удается не ссориться в условиях постоянного пребывания вместе – не только дома, но и на работе.

Избежать конфликтов помогает хорошая коммуникация. И мы этому учимся так же, как и любая другая пара. Но мы иногда и боремся друг с другом, как и любая другая пара. Знаю, после просмотра моих клипов люди часто думают, что у нас все идеально. И мы действительно благодарны за нашу жизнь, нашу любовь и семью, но у всех бывают проблемы, так что вы не одиноки, если постоянно ссоритесь с супругом, – ответил Джон.

Например, Джон очень любит говорить о работе и делах в наше личное с ним время, а мне кажется, что есть еще много интересных тем, которые можно было бы обсудить. Очень важно быть открытым, – добавила Крисси.

Напомним, Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. Их роман не был стремительным: каждому потребовалось несколько лет, чтобы понять, что они хотят связать свою жизнь друг с другом. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а в 2013-м они сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились.

У нас с Джоном были проблемы. Наш первенец мог бы родиться пять или шесть лет назад, если бы не это…

– рассказала о своих попытках забеременеть Крисси на шоу Тайры Бэнкс. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью процедуры ЭКО – экстракорпорального оплодотворения – паре удалось зачать ребенка. Второй ребенок пары появился на свет также благодаря этой процедуре. Что касается третьего – про ЭКО пока ничего не известно.