Костромского учителя задержали при передаче денег за новые шторы в классе

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14.08.2020, 7:42, Разное

Силовики провели успешную операцию по задержанию учителя костромской средней школы №5 Ивана Д. по подозрению в коррупции. Оперативная группа поймала преступника на горячем при получении суммы в 2000 рублей якобы на покупку новых штор в классе.

В операции было задействовано 12 бойцов спецназа ФСБ, в том числе 2 снайпера и радист. Вскоре после этого у родственников задержанного прошли массовые обыски, в ходе которых было изъято 4 персональных компьютера, 11 калькуляторов и одни деревянные счёты. Специалисты изучат их на предмет наличия доказательств о причастности семьи учителя к финансовым преступлениям. В случае, если вина Ивана Д. будет доказана, ему светит до 11 лет строгого режима.

«В 2011 году этот же учитель уже собирал с родителей деньги на новые шторы, а теперь они якобы понадобились снова. Мы считаем, что это абсурд и растрата денег. Коррупцию нужно искоренять, и с каждым таким учителем-взяточником, попавшим на скамью подсудимых, воздух в нашей стране становится чище», — пояснил участник группы захвата.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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