Деньги в «Огонь Славы»

13.08.2020, 16:04, Главное

Теги: Бюджет, Межрегионгаз, Муниципальный совет, Общество, Теплоэнерго

Сумма в 133 750 рублей так разволновала депутатов рыбинского муниципального совета, что казалось, от не слишком корректных выражений («рот закрой» и «баба»), они дойдут до рукоприкладства.

Чем же возмутила такая смешная цифра народных избранников?

Сегодня депутаты собрались на внеочередное заседание совета и одним из вопросов стало внесение изменений в бюджет Рыбинска.

В числе 11 поправок была одна «бюджетные ассигнования на поставку газа для мемориального комплекса «Огонь Славы» – 133 750 рублей (это оплата газа за полгода).

Для сравнения: На «функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» (главы города Дениса Добрякова) ежемесячно тратится из городского бюджета 181 583 рубля.

– С чем это связано увеличение (на оплату газа, ранее таких затрат в бюджете не было)? – поинтересовалась Нина Чистякова.

Алексей Рябченков, директор департамента ЖКХ, пояснил, что с требованием оплачивать газ, поставляемый на мемориал «Огонь Славы», обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль». По его словам, в администрации предложили заключить договор на безвозмездное пользование (газом), но поставщик отказался.

Петр Кельберг предложил исключить эти расходы из поправок в бюджет, но тут у депутатов появились вопросы.

– А что решила фракция «Единой России»?, – поинтересовался Александр Соколов.

Председатель совета Константин Долгов ответил – фракция ЕР предложение коллеги поддержала.

При этом, Михаил Быков, первый заместитель главы, добавил, что газовики обещали главе не взымать плату за газ, но своего слова не сдержали. Но если город согласится платить – то платить придется всегда, и сумма может вырасти после установки счетчика. Кроме того, почти наверняка поставщик обратится в суд с требованием оплаты.

И все же, Александр Егоров предложил не принимать поправку, а сначала провести встречу с представителями «Межрегионгаза» (за это предложение совет не голосовал – ryb.ru).

Владимир Пахарев обратил внимание на то, что администрация внесла предложение выделить средства на оплату газа. Но сама же говорит, что платить не надо.

– Так может нам и за другие поправки не голосовать? – поинтересовался депутат.

Оказалась, другие поправки, предложенные чиновниками правильные, и их надо поддержать.

Олег Леонтьев напомнил, что чиновники тратят гораздо большие суммы (в том числе на зарплаты и на другие не всегда понятные расходы), но требование платить за газ для Вечного огня, выглядит абсурдным.

А Александр Соколов высказал предположение, что причина конфликта глубже – в претензиях «Межрегионгаза» к фактически ликвидированному МУП «Теплоэенрго».

Напомним, в прошлом году рыбинское МУП «Теплоэнерго» стало фигурантом уголовного дела . По мнению ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль», МУП умышлено направляло денежные средства на досрочное погашение кредитов перед коммерческими банками и на другие расходы, напрямую не связанные с осуществлением своей основной деятельности.

Действительно, инициатива вынести на публику такой, весьма скромный по затратам бюджета, вопрос выглядит как PR акция против поставщиков газа.

Впрочем, депутаты инициативу «Единой России» поддержали и решили за газ не платить.