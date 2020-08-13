Мэттью Макконахи написал мемуары: “Я провел 12 дней в пустыне без электричества”

13.08.2020, 15:54, Разное

Список селебрити, которые написали мемуары о своей жизни, в скором времени пополнится: 20 октября в Америке поступит в продажу книга авторства звезды “Интерстеллара” и “Настоящего детектива” Мэттью Макконахи. Автобиографию под названием “Зеленый свет” он называет своим признанием в любви к этой жизни. О том же, как создавался этот сборник необычных историй, Макконахи рассказал в опубликованном несколько часов назад в Instagram видео.

С тех пор как я научился писать, я постоянно вел дневник: записывал все, что радовало меня и огорчало, заставляло задаваться вопросами и не давало спать по ночам. Я писал все это 36 лет, и два года назад я наконец нашел в себе силы собрать все эти записи воедино…. Моя жена просто дала мне хорошего пинка под зад и напомнила: “Ты долгие годы обещал засесть за это. Сейчас самое время. Выметайся отсюда и иди работай”… Я уехал в пустыню в Вайоминге на 12 дней – просто посмотреть, что в итоге из этого может получиться. Я сидел там без электричества. И вернулся вот с этим,

– говорит Макконахи на видео, представляя своим подписчикам книгу.

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Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)29 Июл 2020 в 11:48 PDT

По-видимому, актер оказался последователем метода “настоящий художник должен был голодным” и решил на время отказаться от благ цивилизации, чтобы как следует сосредоточиться на писательстве. Цель явно оправдала средства: в комментариях под постом Макконахи Кейт Хадсон и Сальма Хайек обещают одними из первых купить книгу актера и немедленно прочесть ее. К слову, в ролике Мэттью также объясняет необычное название мемуаров:

На протяжении своей жизни я замечал немало красного света и стоп-сигналов, но со временем этот свет становился зеленым. Даже самые сложные и трагические вещи в итоге обернулись тем, что сработало мне на пользу. Смерть моего отца, дорогого мне человека, – это красный свет…. Но затем я почитал свои записи о нем и понял, что он столькому меня научил и эти переданные знания делают его живым для меня. Я стараюсь быть похожим на него каждый день. И это уже зеленый свет.

Сейчас, по мнению Мэттью, многие люди находятся на перепутье – то есть на желтом свете жизненного “светофора”.

Для кого-то сейчас наступило время и красного света. Но я предвосхищаю день, в который мы, если сейчас соберемся с силами, – сможем сказать, что прожили один из самых сложных и вместе с тем самых интересных годов в своей жизни. Сейчас начало перемен во всем мире. И возможно, именно сейчас наступит время зеленого света.

Книга Мэттью Макконахи