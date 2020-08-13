Такая крепкая дружба, или как Кара Делевинь снова провоцирует слухи о романе – на этот раз с Кайей Гербер

13.08.2020, 12:40, Разное

Известная модель и актриса Кара Делевинь сейчас находится в статусе single – свободной девушки. Однако западная пресса то и дело пытается “свести” Кару (которая открыто говорит о своей бисексуальности) с кем-то из ее близких подруг. Так, в начале этой недели вопросы у поклонников Делевинь и журналистов вызвал слишком уж романтичный обмен репликами между ней и актрисой и моделью Маргарет Куэлли. Теперь же в центре внимания оказались отношения Кары с другой моделью и дочкой Синди Кроуфорд – Кайей Гербер.

Вчера Кайя поздравляла Кару с днем рождения: модели исполнилось 28 лет. И лучшим презентом для такого памятного дня, по мнению обеих девушек, стали одинаковые татуировки со словом solemate, которое одновременно отсылает к значению “единственный” (sole), а также “родственная душа” (soulmate). Иными словами, Кара и Кайя дали понять, что считают друг друга главными и самыми важными людьми в жизни. В других сторис в своем блоге Кайя назвала Кару “единственным человеком, который носит мое лицо на свитшоте” (и продемонстрировала фото), а также – “лучшим напарником по протестам” – и добавила еще одно фото в качестве подтверждения этой мысли. К слову, как раз этот снимок, на котором Кара и Кайя стоят обнявшись на митинге в поддержку движения Black Lives Matter, в свое время и спровоцировал слухи о том, что девушки не только близкие подруги.

Фото из Instagram – татуировки Кайи и Кары То самое фото с протеста

С днем рождения Кару поздравила и Маргарет Куэлли – она поделилась забавными снимками с именинницей и написала:

Дорогая Кара! Многое хочется тебе сказать. Мне невероятно повезло, что ты являешься моей подругой. Я люблю тебя, с днем рождения!

Фото из Instagram Маргарет

Интернет-пользователи восприняли это сообщение как знак того, что все предыдущие нежные реплики, которыми обменивались Делевинь и Куэлли, были не более, чем обычными теплыми сообщениями. Или же – что Маргарет предпочла оставить Кару “во френдзоне”. В любом случае, принимающей поздравления модели явно было не до мнения фолловеров о ее отношениях с подругами.

Кара Делевинь и Маргарет Куэлли

Последним на данный момент романом Маргарет Куэлли считаются ее отношения с Питом Дэвидсоном – они встречались недолго и в 2019 году расстались (вскоре после этого Дэвидсон недолго встречался и с Кайей Гербер). Расставание недавно преодолела и Делевинь – после двух лет отношений они с Эшли Бенсон, звездой сериала “Милые обманщицы”, решили остаться друзьями. Последний раз Делевинь и Бенсон были замечены вместе в марте – уже после того как в США ввели вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. И, как мы видим, на отношения девушек эта совместная самоизоляция повлияла негативно.