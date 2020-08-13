Крушение НЛО на Марсе – процент вероятности

13.08.2020, 10:01, Разное

Если даже бегло пробежаться по зарубежным сайтам, посвященных уфологии, обнаружишь массу любопытного материала, в том числе касающегося Марса.

Так, на днях на блоге Ufo Sighting Shotspot появилась заметка, что на Красной планете разбился корабль пришельцев. И в качестве доказательства демонстрируются фотоснимки обломков НЛО .

Сам блогер уточняет, что собрал все эти кадры с гигапанской страницы Кита Лэйни, демонстрирующей вершину одного из горных хребтов Марса. К слову заметим, что гигапаны представляют собой панорамные снимки просто фантастического разрешения – с миллиардами пикселей. Это позволяет рассмотреть, а потом и вычленить из таких панорамных «гигантов» практически что угодно, словно вы бродите по «фотополю с миноискателем».

Это образное выражение вполне соответствует поисковому подходу, который применил блогер Ufo Sighting Shotspot. Он не скрывает, что подкорректировал изображения и, главное, убрал красный «марсианский цвет», которым окрашивают подобные фото сотрудники NASA (наверное, потому, что планета все-таки Красная).

В результате блогер пришел к выводу, что ему удалось обнаружить обломки разбившегося аппарата (корабля) инопланетян. Какова вероятность такой катастрофы на Марсе, судите (по снимкам, конечно) сами.

Все подобные находки виртуальных археологов на Красной планете можно разделить на три группы: «явно притянутые за уши», «в этом что-то есть» и «ух ты, не может быть». Как правило, руководство НАСА иногда откликается лишь на материалы, подходящие под третью группу. Да и то лишь затем, чтобы выпустить пар у доверчивых обывателей, но никак не с целью докопаться до истины. Но фотографические находки третьей группы действительно поражают и заставляют задуматься.

А к какой группе марсианских находок вы бы отнесли «обломки НЛО», предоставленные бологером Ufo Sighting Shotspot?

И, наконец, вспомним, что чуть больше года назад незабвенный Скотт Уоринг также обнаружил разбившийся корабль инопланетян на Красной планете. И даже посвятил этому видеоролик на канале YouTube (смотрите ниже). Можно сравнить эти находки. Это небезынтересно, поскольку дает пищу для некоторого размышления. И в первую очередь заставляет задуматься над тем, в каком загадочном (или абсурдном, что почти одно и то же) мире мы с вами живём…