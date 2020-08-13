В Минздраве пообещали, что смертность от вакцины против коронавируса не превысит смертность от самого коронавируса

13.08.2020, 7:35, Разное

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что разработанная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» будет весьма эффективна. В частности, это выразится в том, что ожидаемая смертность от побочных эффектов данной вакцины будет в 2-3 раза ниже смертности от самого коронавируса.

«Совместно с Росстатом мы тщательно проанализировали все последствия от массовой вакцинации наших граждан разработанной нашими учёными вакциной, и пришли к однозначному выводу, что её применение будет оправдано. У нас же ведь выбор какой — не делать ничего и наблюдать, как россияне умирают от этой заразы, либо одномоментно снизить смертность в несколько раз. Любой здравомыслящий человек выберет второй вариант. Тем более, что благодаря невероятным усилиям отечественных специалистов вакцина была разработана в рекордные сроки, что позволит дополнительно сохранить жизни миллионов людей», — сообщил Мурашко на пресс-конференции, на которую пришёл в защитной маске, поскольку сам российской вакциной привиться «пока ещё не успел».

Президент Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19. Клинические испытания препарата прошли в урезанном объёме всего на 38 добровольцах из числа военнослужащих и выявили большое количество побочных эффектов.