Иди Амин: харизматичный убийца (18+)

13.08.2020, 0:25, Разное

Иди Амин. Диктатор, который не знал грамоты

Иди Амин не умел писать и считать, однако это не помешало сделать ему блестящую военную карьеру. Сослуживцы отмечали его бесстрашие, порой граничившее с безумием, и жестокость по отношению к противнику. На военнослужащего обращает внимание первый премьер-министр Уганды Милтон Оботе. В 1966 году он поручает Амину руководство спецоперацией против короля Уганды Мутесы II. Будущий диктатор успешно справляется с возложенной на него миссией. Именно в этот момент у него рождается мысль о своем высоком предназначении. Его, в отличие от других смертных, не трогают пули, бог выбрал его, чтобы поставить на одну ступень с властителями этого мира. Откровения являются Амину во сне, и он свято им верит. Уже став президентом, именно так он объяснит свое решение об изгнании из страны 40 тысяч азиатов, которые якобы расхищают национальное богатство своими «грязными» торговыми сделками.

Дослужившись до генерал-майора, Амин вербует сторонников из своего племени. Милтон Оботе тем временем стремительно теряет поддержку элит из-за волны инициированных им репрессий и «беспредела» тайной полиции. В 1971 году Иди Амин организует со своими сподвижниками государственный переворот и становится президентом Уганды.

Запад встречает нового главу государства благожелательно. Надеясь на щедрые инвестиции в угандийскую экономику, Иди Амин называет себя «другом» Израиля и Великобритании. В газете «The Daily Telegraph» появляется статья, где его называют «долгожданным африканским лидером и убежденным другом Великобритании». В 1971-м и 1972-м годах Амин совершает официальный визит в Лондон и Эдинбург, где участвует в торжественном приеме у королевы. Гостей удивляют грубые манеры президента Уганды и его косноязычие, однако добродушная улыбка Амина располагает к себе всех присутствующих.

Тем временем в Уганде начинает работать машина репрессий. «Пороховой бочкой», которая вот-вот взорвется, остаются этнические конфликты. В стране проживают больше 30 племен, без конца враждующих друг с другом. Сам Амин происходит из малочисленного племени, представителей которого обычно не пускают на верхушку социальной лестницы. Президент не предпринимает ни малейшей попытки урегулировать этнические противоречия. Жителей Уганды истребляют по национальному и религиозному признакам, число жертв исчисляется десятками тысяч. Значительно расширены полномочия полиции, арестантами часто становятся случайные прохожие. Опасным шагом был даже поход в соседнюю булочную, так как просчитать «логику» спецслужб Амина невозможно. Люди просто исчезали и не возвращались домой.

Президент, исповедующий ислам, обращает свою ненависть на христиан. Между тем, христианами в 1970-х были больше 50% населения Уганды. Расправляется Амин и с лидерами племен, которые пользуются в народе большим авторитетом. Три четверти членов кабинета министров теперь — представители его народности с окраин Уганды. Как правило, они не имели способностей к управлению государством, однако с завидной регулярностью запускали руку в казну. На высокие посты президент ставит мусульман.

Иди Амин, очевидно, по-своему понимал термин «сменяемость власти»: он казнил всех чиновников без разбору. И тех, кто работал при предыдущем президенте, и преданных новому главе государства министров и политических деятелей. Достаточно было одного неосторожного жеста, взгляда или просто дурного расположения духа президента. Некоторых он убивал лично. Выяснить точное число людей, казненных лично Амином, не представляется возможным.

Иди Амин — людоед?

Иди Амин. (wikipedia.org)

Казни, проводившиеся его спецслужбами, отличались особой жестокостью: несчастным наносили множество ранений, после чего труп расчленяли; также широко применялось погребение заживо. Выясняя подробности мифических заговоров против лидера, жертв пытали до смерти. В иных случаях убийство маскировали под несчастный случай — падение с большой высоты, пожар, грабеж. Расправился диктатор и с одной из своих супруг. Ходили слухи, что правитель Уганды — людоед.

За 8 лет правления Амина численность армии выросла в 2,5 раза. Жертвами репрессий, по оценкам Международной комиссии юристов, стали до 300 тысяч человек. В докладах «Amnesty International» фигурируют другие цифры — до 500 тысяч.

Карикатура. (wikipedia.org)

Исследователи единогласны во мнении, что Иди Амин страдал психическим расстройством, однако неясно, каким именно. Судя по тому, с какой регулярностью он избавлялся от своих сподвижников, вырисовывается «портрет» человека с манией преследования. Возможно, речь идет о биполярном расстройстве. По некоторым сведениям, Амин употреблял в пищу мясо убитых политических оппонентов, однако документальных подтверждений этому нет. Известно, что президент обладал вспыльчивым нравом и ежеминутно менял свои решения, подозрения о возможном заговоре приводили президента в панику. Кроме того, он не мог сосредоточиться на кабинетной работе, внимания хватало максимум на полчаса. При этом, отмечают исследователи, Амин обожал выступать на публике: его энтузиазм заражал аудиторию, жесты вселяли уверенность, он был по-своему обаятелен. Психологический портрет Амина прекрасно отображен в фильме «Последний король Шотландии».

Кадр из фильма «Последний король Шотландии». (wikipedia.org)

Отношения с западными странами президент Уганды испортил довольно быстро. Обрушился с критикой на Израиль, сдружился с Каддафи. Сыграла свою роль и депортация выходцев из Азии, большинство из которых имели британские паспорта. Амин был начисто лишен политического такта. Всячески стремясь подчеркнуть свое величие, на одном из мероприятий он восседал на кресле, которое заставил нести английских дипломатов. В 1977 году Великобритания разорвала дипломатические отношения с Угандой и отозвала своих дипломатов из страны.

Иди Амин. (wikipedia.org)

Одной из странностей диктатора была симпатия к Шотландии и ее народу. Иди Амина восхищала история Шотландии, в частности, тот пункт, который касался войн за независимость. Возможно, причина в том, что Уганда долгое время была британской колонией.

Президент даже распорядился организовать музыкальную группу, исполняющую шотландскую музыку. Он отправил музыкантов в Шотландию, чтобы они научились играть на волынке. Группа нередко появлялась на официальных мероприятиях, ее участники выступали в традиционных шотландских костюмах.

По мере усиления армии Амин начал задумываться о территориальных приращениях; в 1976 году он заявил, что Южный Судан и западная часть Кении исторически входили в состав Уганды. В 1978-м войска Амина вторглись на территорию Танзании. К этому времени президент растерял большую часть своих сторонников: некоторые из них были казнены, некоторые бежали. Военный конфликт закончился контрнаступлением войск Танзании и бегством Иди Амина в Саудовскую Аравию, где он оставался до конца своей жизни.