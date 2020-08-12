ЦРУ учредит премию имени Александра Солженицына за распространение «правильной» информации о России

12.08.2020, 17:51, Разное

Новую ежегодную премию, названную в честь нобелевского лауреата по литературе Александра Солженицына, основало ЦРУ.

По задумке организаторов инициативу должна привить у россиян чувства стыда за свою страну, развить нетерпимость в отношении русского народа в мире, а также убрать из информационного поля новости о проблемах самих внутренних проблемах США.

Помимо денежного вознаграждения в размере 30 тысяч долларов, соискатель награды получит кубок «золотой рукопожатности», внешне выглядящий как две скрещенные руки.

«Мы и раньше пытались выстроить вокруг России правильное информационное поле — выделяли гранты, пытались вербовать Россиян в «фейсбуке», награждали авторов лучших фейков о России,но все эти действия не носили системного характера и потому не дали желанного результата — о готовности предать Родину заявило лишь несколько человек, к тому же, большинство из них оказалось украинцами, а с ними пятую колонну не построишь. Теперь мы подошли к делу с той же серьёзностью, что и 60 лет назад, что не может не радовать», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео. — «Изначально премию хотели назвать «Русофоб года», однако, во избежание дипломатических скандалов было решено назвать её в честь Солженицына в благодарность за наше с ним плодотворное сотрудничество. Разницы в значении нет никакой, но придраться сложнее», — добавил он.