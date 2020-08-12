“Северный ветер” Ренаты Литвиновой: Софья Эрнст, Светлана Ходченкова и Ульяна Добровская в трейлере нового фильма режиссера

12.08.2020, 14:05, Разное

Несколько лет Рената Литвинова вела работу над своим новым фильмом “Северный ветер” – и вот наконец эта картина выходит в российский прокат осенью и уже обзавелась тизер-трейлером. В видео, которое стало доступно несколько часов назад, появляется как сама Рената Литвинова, исполнившая главную роль, так и ее дочь Ульяна Добровская (в фильме она играет невесту на выданье), Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Никита Кукушкин и другие актеры. За музыку в картине отвечает Земфира Рамзанова, а за костюмы для героини Ренаты Литвиновой – Дэмна Гвасалия.

Светлана Ходченкова в трейлере “Северного ветра” Софья Эрнст Ульяна Добровская и Антон Шагин

Зачин истории в “Северном ветре” похож на начало страшной сказки, и этот эффект лишь усиливается от закадрового голоса самой Ренаты Литвиновой:

Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…

Дальнейшие события картины и более подробный сюжет, по-видимому, будут раскрыты позднее. Впрочем, зрителям одноименного режиссерского дебюта Литвиновой в театре наверняка много покажется знакомым: в мае 2017 года на сцене МХТ имени Чехова прошла премьера постановки Литвиновой “Северный ветер”, и новый фильм актрисы можно считать свообразным переосмыслением этой истории для экрана. О будущей картине также уже высказался генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст:

Способность создать свой, никому кроме тебя неподвластный мир – это качество подлинного художника. “Северный ветер” – добро пожаловать в мир магического сюрреализма Ренаты Литвиновой!

Новый фильм Ренаты Литвиновой должен выйти в прокат 26 ноября. Картина является посвящением другому известному режиссеру – знаменитой постановщице Кире Муратовой, которая ушла из жизни два года назад.