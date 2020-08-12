 

“Северный ветер” Ренаты Литвиновой: Софья Эрнст, Светлана Ходченкова и Ульяна Добровская в трейлере нового фильма режиссера

12.08.2020, 14:05, Разное

Несколько лет Рената Литвинова вела работу над своим новым фильмом “Северный ветер” – и вот наконец эта картина выходит в российский прокат осенью и уже обзавелась тизер-трейлером. В видео, которое стало доступно несколько часов назад, появляется как сама Рената Литвинова, исполнившая главную роль, так и ее дочь Ульяна Добровская (в фильме она играет невесту на выданье), Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Никита Кукушкин и другие актеры. За музыку в картине отвечает Земфира Рамзанова, а за костюмы для героини Ренаты Литвиновой – Дэмна Гвасалия.

Светлана Ходченкова в трейлере “Северного ветра”Софья ЭрнстУльяна Добровская и Антон Шагин

Зачин истории в “Северном ветре” похож на начало страшной сказки, и этот эффект лишь усиливается от закадрового голоса самой Ренаты Литвиновой:

Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…

Дальнейшие события картины и более подробный сюжет, по-видимому, будут раскрыты позднее. Впрочем, зрителям одноименного режиссерского дебюта Литвиновой в театре наверняка много покажется знакомым: в мае 2017 года на сцене МХТ имени Чехова прошла премьера постановки Литвиновой “Северный ветер”, и новый фильм актрисы можно считать свообразным переосмыслением этой истории для экрана. О будущей картине также уже высказался генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст:

Способность создать свой, никому кроме тебя неподвластный мир – это качество подлинного художника. “Северный ветер” – добро пожаловать в мир магического сюрреализма Ренаты Литвиновой!

Новый фильм Ренаты Литвиновой должен выйти в прокат 26 ноября. Картина является посвящением другому известному режиссеру – знаменитой постановщице Кире Муратовой, которая ушла из жизни два года назад.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Данила Козловский выложил фотографию с дочерью

25.06 / Зои Дешанель и Джейкоб Печеник официально расторгли брак: детали развода

15.07 / В горле любительницы сашими поселился активный червь

26.06 / Мнение: Что мы потеряли после отмены крепостного права в 1861 году

02.07 / ЦИК: после обработки 100% бюллетеней «за» проголосовали 77,92%

29.07 / Ученые: Мужчины чаще женщин видят эротические сны

29.06 / Ученые рассказали о вызывающих икоту у человека физиологических причинах

05.08 / Башня дьявола (плохого индейского бога)

30.06 / Скандалы: Сокрушит ли Михаил Фридман французский плацдарм Сергея Пугачева

10.08 / Коронавирус в России: выявлено более 892 тысяч зараженных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска