Акакор – таинственный город на Амазонке, где жили сбежавшие нацисты и … пришельцы

12.08.2020, 8:32, Разное

В 1970-х годах немецкий исследователь и журналист Карл Брюггер прилетел в Бразилию и отправился в девственные дебри тропических лесов Амазонки в поселение Барселуш, что на берегу реки Рио-Негро.

Они прибыл сюда специально, чтобы пообщаться с загадочным человеком по имени Татунка Нара, который в конце 1960-х годов пришел в эти места из джунглей словно из ниоткуда, одетый в набедренную повязку и имея из вещей лишь примитивный лук. При этом это был человек европеоидной расы и белокожий.

И он рассказывал невероятную фантастическую историю о древнем затерянном подземном городе Акакор под Амазонкой, в котором обитало индейское племя Угха Монгулала. Себя Татунка Нара называл вождем этого племени.

Однако он разговаривал на плохом португальском языке с немецким акцентом и потому местные жители решили считать его просто сумасшедшим белым, который слишком долго жил в диких джунглях.

Когда Брюггер нашел Татунку Нара, он завел с ним беседу и тот рассказал Бруггеру, откуда у него взялся немецкий акцент. По его словам в городе Акакор помимо индейцев жили и многочисленные немцы – нацисты, которые скрылись в джунглях после окончания Второй Мировой. И что его мать была немкой, а отец индейцем.

Потом он поведал, что его племя Угха Монгулала когда то было процветающим местным народом и однажды "Боги" спустились к ним с небес и построили великолепный подземный город Акакор. А потом подарили индейцам "магические камни", с помощью которых можно было видеть далекие места, предсказывать будущее и делать другие удивительные вещи.

"И правили Боги в Акакоре, правили людьми и животными. У них были корабли быстрее. чем полет птиц, корабли, способные достигать своей цели без парусов и весел как днем, так и ночью. У них были волшебные камни, чтобы смотреть вдаль и видеть города, реки, холмы и озера. Все, что происходило на земле или в небе, было видно в этих камнях. Но подземные дома были прекраснее всего и потом Боги передали их Избранным как свой последний дар".

Город был окружен высокой каменной стеной и имел 13 входов с воротами и высокими сторожевыми башнями. В городе были богато украшенные храмы, вырезанные из скал, огромные башни, пирамиды, роскошные кварталы домов, статуи в натуральную величину, библиотеки, полные обширных текстов о тайнах мира и вселенной, а еще много-много вещей из золота.

Для освещения под землей использовались огромные серебряные зеркала, размещенные таким образом, чтобы улавливать лучи солнца и передавать его под земли.

При этом Акакор не был первым таким городом, раньше на Амазонке было целых 26 подобных величественных городов, но все они были разрушены "во время первой великой катастрофы". Акакор был последним из них.

Татунка Нара часто называл этих Богов "Бывшими Властителями" и утверждал, что они были родом из другой солнечной системы. Он описывал Брюггеру какой была планировка этого города и называл мельчайшие подробности, вплоть до расположения улиц и всех зданий. Он также уверял, что в городе до сих пор находятся гробницы некоторых "Бывших Властителей", в которых покоятся их мумифицированные останки.

Татунка Нара также подробно описывал обычаи и культуру жителей Акакора и делал это так хорошо, что невозможно было бы подумать, что он все это выдумал. Когда он закончил, Брюггер был убежден на все 100%, что это правда. В 1976 году на основе этого интервью Брюггер выпустил сенсационную книгу "Хроники Акакора", после которой сразу несколько экспедиций отправились на Амазонку, чтобы найти этого город.

Самыми известными среди них были экспедиции 1977 и 1978 года под руководством швейцарца Фердинанда Шмидта и бразильского археолога Рольдао Пиреса Брандао. Татунка лично вызвался быть их гидом и повел их через джунгли, однако так и не привел к городу по непонятным причинам.

В 1979 году Шмидт снова вернулся сюда и потом даже заявил, что нашел этого город, но потерял все доказательства вместе с камерой и пленкой.

Татунка Нара еще многие годы работал в этих краях гидом по джунглям, в том числе в 1983 году он работал с экспедицией Жака-Ива Кусто. Но уже тогда тут начало происходить что-то зловещее – начали бесследно пропадать авантюристы-исследователи.

В 1980 году американец Джон Рид отправился с гидом Татункой в джунгли и не вернулся. В 1983 году Татунка сопровождал швейцарца Герберта Ваннера и он тоже пропал. Его череп будет найден в 1984 году группой туристов.

В то же 1984 году странной смертью погиб и сам Брюггер, его кто-то застрелил. Это произошло после того как он приехал в окрестности Рио-де-Жанейро и начал свой поиск в надежде найти Акакор.

В 1987 году без вести пропала шведская инструктор по йоге Кристин Хаузер, которая пошла в поход по джунглям вместе с гидом Татункой. И снова полиция присматривалась к Татунке, уже давно подозревая его замешанным во всем это, но никаких улик против него снова найдено не было. Татунка Нара никогда так и не был обвинен ни в одном убийстве.

В 1990 году немец Рюдигер Нехберг заявил, что Татунка Нара на самом деле является его бывшим соотечественником по имени Гюнтер Хаук, который сбежал из Германии в Бразилию в 1967 году, спасаясь от долгов. Когда была найдена жена Хаука, она подтвердила по фото, что Татунка Нара и правда похож на ее бывшего мужа.

После этого вся история о городе Акакор официально превратилась в полнейшую выдумку и Татунку Нара обвинили в попытке мошенничества. Потом к этому присоединили и случаи пропажи исследователей, якобы он заманивал их в дебри и там убивал ради грабежей.

Однако даже припертый к стенке такими обвинениями, Татунка Нара продолжал упорно твердить о том, что история Акакора полностью правдива и что он ни в коей мере не причастен к пропаже людей, а якобы и сам не знает, что с ними произошло. Улик против него так и не было, поэтому постепенно от него отстали.

Татунка Нара и сейчас живет на Амазонке и регулярно работает местным гидом, продолжая рассказывать об Акакоре. Почему он не возвращается обратно в Акакор, он никогда не объяснял.