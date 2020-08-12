Таинственная смерть не менее таинственного туриста

12.08.2020, 8:16, Разное

Никто так и не узнал, кем был этот человек, как его звали и где он жил и работал. Он не скрывал свое лицо и позволял многим фотографировать себя, но его до сих пор никто так и не опознал. А смерть его оказалась пугающе странной.

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Термином "хайкинг" в США называют длительные пешие прогулки на свежем воздухе, в основном на лоне природы. А "хайкерами" зовут тех, кто этим увлекается.

Хайкинг не требует особого снаряжения и подготовки, потому что маршруты прогулок проложены по известным тропам, где нет сложных препятствий и которые проходят неподалеку от населенных пунктов.

Хайкингом в США занимаются многие любители активного отдыха, в том числе пожилые люди и инвалиды. С собой они берут в основном рюкзак, немного запасов еды и воды, а также палатку, если предполагается ночевка вдали от поселений.

В апреле 2017 года этот мужчина вышел за пределы города Нью-Йорк и далее прошел 2200 миль по тропе Аппалачей – известному туристическому маршруту. Потом он прошел по Флоридской тропе через город Ки-Уэст. Это было длинное и напряженное путешествие, однако он легко с этим справлялся.

По пути мужчина сталкивался со множеством людей, но никому не называл своего имени и казался немного странноватым. Он быстро прославился среди других хайкеров и получил от них прозвища "Деним" и "В основном безвредный" (Mostly Harmless), потому что его любимой книгой была "Автостопом по Галактике".

Все, кого он встречал на тропах, рассказывали позже о нем как о дружелюбном, симпатичном и веселом человеке, который имел приветливое и улыбчивое лицо, но старался при этом держаться в стороне от других хайкеров. Ему часто предлагали зайти в гости, чтобы умыться, пообедать или постирать вещи, но он чаще всего отклонял эти предложения, предпочитая ночевать в своей палатке или в туристических хостелах.

То, что с ним произошло потом, превратилось в настоящую детективную загадку, которую пока никто так и не разгадал.

23 июля 2018 года два хайкера – Николаус Хортон и Логан Бюл проходили через место под названием Лагерь Нобл в Национальном заповеднике Big Cypress, что в округе Коллиер, штат Флорида. Внезапно неподалеку от тропы он заметили то, что показалось им брошенной палаткой ярко-желтого цвета, и из любопытства подошли поближе.

Внутри палатки они нашли то, что потрясло их до глубины души, там лежало мертвое тело другого хайкера, которое выглядело необычно даже для трупа: "Его тело было словно выкрученным, а глаза широко раскрыты и смотрели прямо на меня". – рассказывал Хортон.

Внешне это был мужчина в возрасте от 30 до 50 лет с бородой, но такой худой и изможденный, словно узник концлагеря. Возле палатки лежали его ботинки, палки для ходьбы, а в палатке был рюкзак с вещами, кошелек, где лежало 3640 долларов наличными, и две записные книжки, исписанные походными заметками и какими то кодами, похожими на компьютерные.

Хайкеры вызвали полицию и вскоре было начато расследование по факту смерти неизвестного путника. Тело его весило всего 83 фунта (37 кг) и по всему выходило, что он умер от сильного истощения. Это сразу же показалось всем очень странным, ведь совсем неподалеку от этого места была дорога, где стояли закусочные и кафе, а у мертвеца было много денег.

Потом расследование столкнулось с проблемой идентификации трупа, выяснилось, что его отпечатков нет в базе данных полиции, а образец его ДНК, отправленный на исследование в Университет Северного Техаса не показал никакого сходства с любым из образцов из национальных баз банных.

Детективы просматривали сотни дел о пропавших в США людях, чтобы попытаться найти фото похожего человека, но это тоже не привело ни к какому результату. Лишь позже, когда портрет умершего стали показывать другим хайкерам, кто-то из них опознал в погибшем человека по прозвищу "В основном безвредный".

Одной из первых его опознала женщина по имени Келли Фэрбенкс, которая рассказала, что встерчалась с ним на маршрутах и разговаривала, а он рассказал ей, что вышел из Нью-Йорка и идет тропами в Ки-Уэст. Некоторое время они шли вместе по тропе и Келли отзывалась о нем как о добром и очень милом человеке с хорошими глазами.

"Я удивилась тому, что у него не было с собой телефона, для хайкеров странно не брать телефон, а потом мы пожелали друг другу доброго пути и попрощались. Так жаль его, но он умер, занимаясь тем, что любил".

Потом было найдено еще много тех, с кем "Безвредный" встречался на тропах между Нью-Йорком и Ки-Уэстом, и все они рассказывали примерно то же самое. Многие даже фотографировали его на память. Никто однако не знал ни его имени, ни того кем он работает, есть ли у него семья или друзья.

Было обнаружено, что однажды в хостеле он зарегистрировался под именем Бен Билеми, но это имя не значилось ни в одной из баз данных США, так что было решено, что это псевдоним.

Хайкеры не смогли назвать ни одну черту "Безвредного", по которой можно было опознать его личность. У него не было необычного акцента, а среди его вещей лишь необычные коды в записной книжке выдавали то, что он мог быть связан с компьютерщиками. Один из хайкеров уверял, что однажды "Безвредный" рассказал ему, что работает в сфере высоких технологий, но это было единственное заявление такого рода.

Полиция была озадачена. Кем был этот парень? Откуда он явился и где жил? Если он работал в сфере IT-технологий, то почему ни одна компания не опознала его, когда его фото многократно показывали по ТВ? Был ли он занят в какой-то секретной деятельности, с чем могла быть связана его странная смерть?

Тем временем медицинское обследование трупа "Безвредного" подарило новые загадки. Экспертам так и не удалось найти причину его смерти. У него не оказалось никаких опасных заболеваний, более того, он вообще был на удивление в отличном здравии. Единственной уликой было крайнее истощение.

И это истощение тоже было очень необычным, ведь выяснилось, что некоторые другие хайкеры встречали "Безвредного" совсем незадолго до того, как его нашли мертвым, при этом он совсем не выглядел истощенным. Фотографии "Безвредного", сделанные на память этими хайкерами, доказывали правдивость их слов.

Все это делало случай еще более странным и непонятным, но на этом расследование окончательно заступорилось. Не помогло даже активное распространение его фотографий в соцсетях в надежде, что его узнают пользователи интернета.

Это человек не скрывал свое лицо, у него был веселый и добрый нрав, он казалось ничего не боялся и просто наслаждался отдыхом на тропе. А потом внезапно умер от крайнего истощения в своей палатке, совсем неподалеку от кафе и с кучей денег в кошельке. Что же произошло с "Безвредным"?