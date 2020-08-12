НЛО появился над Буэнос-Айресом прямо во время утреннего прогноза погоды
12.08.2020, 8:06, Разное
В Аргентине зафиксировано появление НЛО.
НЛО «разбился » утренний прогноз погоды, который транслировался в прямом эфире на аргентинском новостном канале C5n.
В то время как ведущие новостей C5n разбудили зрителей в новой передаче Mañanas Argentina, странный и светящийся объект пересек экран, поскольку телеведущие были сбиты с толку этим объектом.
Ведущая C5n, Мариэла Фернандес, занималась своими делами, рассказывая о погоде, небе и загрязнении воздуха над Буэнос-Айресом, когда ее коллега, метеоролог Диего Анхели, заметил странную вспышку на гигантском экране, показывавшем прекрасную прямую трансляцию аргентинской столицы.
И Фернандес, и Анхели остались под впечатлением от объекта, который в считанные секунды пересек небо над столицей страны.
– Это не самолет, он движется очень быстро, — восклицает Фернандес. На что метеоролог отвечает: – Конечно, он делает странные повороты, и если вы не можете его идентифицировать, то это НЛО.
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