НЛО появился над Буэнос-Айресом прямо во время утреннего прогноза погоды

12.08.2020, 8:06, Разное

В Аргентине зафиксировано появление НЛО.

НЛО «разбился » утренний прогноз погоды, который транслировался в прямом эфире на аргентинском новостном канале C5n.

В то время как ведущие новостей C5n разбудили зрителей в новой передаче Mañanas Argentina, странный и светящийся объект пересек экран, поскольку телеведущие были сбиты с толку этим объектом.

Ведущая C5n, Мариэла Фернандес, занималась своими делами, рассказывая о погоде, небе и загрязнении воздуха над Буэнос-Айресом, когда ее коллега, метеоролог Диего Анхели, заметил странную вспышку на гигантском экране, показывавшем прекрасную прямую трансляцию аргентинской столицы.

И Фернандес, и Анхели остались под впечатлением от объекта, который в считанные секунды пересек небо над столицей страны.

– Это не самолет, он движется очень быстро, — восклицает Фернандес. На что метеоролог отвечает: – Конечно, он делает странные повороты, и если вы не можете его идентифицировать, то это НЛО.