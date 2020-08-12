Белорусский ЦИК из заботы об экологии сдал все бюллетени и протоколы на вторпереработку

12.08.2020, 7:41, Разное

Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь сообщила, что все бумажные документы, касающиеся президентских выборов, были сданы на вторичную переработку в рамках экологической акции по спасению лесов.

Отвечая на вопросы СМИ о возможности пересчёта голосов, пресс-служба ЦИК заверила, что в этом нет необходимости.

– Пересчёт голосов в сложившейся ситуации не только совершенно не требуется, но и невозможен даже в теории – как только стало известно имя победителя выборов, все бюллетени и протоколы подсчёта голосов были отправлены на вторичную переработку. Когда речь идёт об экологии, мы не имеем права медлить. Это наша моральная ответственность перед планетой и потомками, – говорится в заявлении.