Федун пообещал заявить «Спартак» в чемпионат Украины

11.08.2020, 20:01, Разное

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, пригрозивший снять столичную команду из розыгрыша чемпионата России, сообщил о намерении заявить клуб для выступления в чемпионате Украины.

«Хочу сражаться за чемпионство в сильном чемпионате с объективным судейством. Я сам этнический украинец, поэтому чемпионат Украины считаю достойным турниром для «Спартака». Там сильные команды, высокий уровень конкуренции. А наши болельщики смогут снова увидеть знаменитое противостояние с киевским «Динамо», — пояснил Федун.

Владелец «Спартака» пояснил, что в курсе о позиции УЕФА относительно подобных трансферов, но верит, что случай «Спартака» исключительный и ассоциация пойдёт на компромисс.

«Если нужно мы готовы спонсировать Лигу чемпионов или лично УЕФА или лично президента УЕФА. Можем дать ему акции «Лукойла». Думаю, в конечном итоге договоримся», — резюмировал владелец столичного клуба.