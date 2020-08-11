Джиган и Оксана Самойлова отдыхают в Турции вместе с четырьмя детьми

11.08.2020, 15:33, Разное

Еще недавно Джиган и Оксана Самойлова были на грани развода – она даже подала заявление, но из-за неявки его так и не пустили в дело. Теперь пара вместе с четырьмя детьми – Ариелой, Леей, Майей и Давидом – отдыхают в Турции, Белек. По словам Оксаны, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире им пришлось сдавать тест на COVID-19 и в России, и в Турции, но отдых того стоит – Самойлова сообщила подписчикам, что время здесь они проводят прекрасно.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Последний раз я была тут лет 6/7 назад и думала, что никогда больше не буду. Дети вообще в первый раз так близко летели. Они даже не поняли, когда мы приземлились, что полет окончен. Хотя добираться пришлось с пересадкой. Все спрашивают, что тут по ограничениям) В принципе, ничего, за исключением, наверно, шведского стола. Он, вроде бы, шведский, но не так как раньше, теперь все под стеклом и брать сам ты ничего не можешь. Даже тарелки, все выдают повара. Социальная дистанция, лежаки на расстоянии, столы на расстоянии. А так, в общем, никакого напряга,

– написала Самойлова, отметив, что здесь столько развлечений, что они не успевают спать:

Развлечений для детей тут просто миллион: парки, аквапарки, веревочные парки, бассейн с волной, детский клуб, боулинг и тд. Они бегают, не знают, за что хвататься, а мы просто кайфуем на солнце – +38, +36 градусов. Так жарко нам давно не было! В общем, коронавирус внес свои коррективы в план путешествий, но тут оказалось классно!

Джиган и Оксана Самойлова Оксана Самойлова с сыном Давидом

Напомним, в марте этого года Джиган шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство. В недавнем прямом эфире в Instagram, куда его пригласил бывший коллега по Black Star Тимати, Джиган рассказал, что пережить наркотическую зависимость ему помогла Оксана.

Несмотря на помощь мужу, Самойлова была решительно настроена развестись: по данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля. В графе “Ответчик” значился Устименко Д. А. – настоящее имя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела была заявлена как “Иные, возникающие из семейных отношений”. Но в июне этого года стало известно, что Головинский суд Москвы не смог развести Джигана с Оксаной Самойловой. По данным Mash, никто из супругов не появился на заседании в здании суда. Производство по делу было прекращено в связи с отказом истца – то есть Самойловой – от иска и примирением сторон.