Скандалы: «Просто брошенные пацаны»

11.08.2020, 14:50, Разное

Что действительно делали «33 богатыря» ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России. Местные власти утверждают, что это сотрудники ЧВК «Вагнер», которые собирались устроить массовые беспорядки. Что именно они делали в стране, достоверно неизвестно до сих пор. Минск намекает, что это была предвыборная провокация Москвы — Москва парирует, что это спецоперация Украины. Спецкор «Медузы» Лилия Яппарова поговорила с сотрудниками спецслужб и родными задержанных и выяснила, что на самом деле участников группы было больше 33 — и даже услышала историю чудесного спасения одного из наемников.

Наемники из санатория

Санаторий «Белорусочка» под Минском расположен уединенно, посреди леса на берегу водохранилища Дрозды. Из развлечений — оздоровительные процедуры и лебеди-шипуны, которые приплывают кормиться прямо к пляжу. 27 июля в «Белорусочку» заселилась большая группа говорящих по-русски мужчин. Они вели себя тихо, как позже напишут СМИ: не ходили лечиться на грязи и минеральные воды, но и не выпивали, гуляли по территории небольшими группами.

На вторую ночь, 29 июля, одному из отдыхавших в «Белорусочке» никак не удавалось заснуть: мужчина вышел из номера на улицу — покурить и подышать. Уже через несколько минут он увидел, как на территорию курорта врывается белорусский спецназ. Выбивая двери, силовики штурмом взяли целый этаж лечебницы, обнаружив в постелях почти всех россиян. Наутро белорусские СМИ объявили, что задержан отряд из 33 наемников ЧВК «Вагнер», приехавших в Минск для организации массовых беспорядков накануне президентских выборов.

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Ruptly

Страдавший от бессонницы мужчина мог стать в этом списке тридцать четвертым. «Он просто вышел из гостиницы покурить на улицу — и избежал всей ситуации». Поговоривший с «Медузой» ветеран «Вагнера», кажется, сам удивляется, что его хороший знакомый сумел так просто выпутаться из этой передряги.

«Когда началось, он просто в лес — и ушел», — восхищенно говорит собеседник. «Белорусочка» действительно окружена хвойно-березовым лесом. Об этой же истории чудесного спасения «Медузе» рассказал источник, близкий к военной контрразведке (ВКР ФСБ) — звучала она, впрочем, прозаичнее. «[Человек] просто вовремя отъехал по своим делам», — сказал «Медузе» собеседник. Разыскать избежавшего задержания россиянина «Медузе» не удалось.

Людей в отряде могло быть больше 33, подтвердили «Медузе» пятеро собеседников, в том числе осведомленный о ходе белорусского расследования источник — и человек, близкий к руководству «Вагнера». «Под вопросом судьба еще трех наших [бойцов, которые не были задержаны]. Плюс [были задержаны] белорусы, которые помогали нашим с размещением. Плюс [при проведении спецоперации] по ошибке взяли двух туристов, которые [в санатории] реально были на отдыхе», — сказал «Медузе» близкий к ЧВК собеседник.

Российский МИД не стал обсуждать число «вагнеровцев». «У нас есть уведомление о задержании именно 33 граждан РФ», — сказал «Медузе» пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев.

«Предложили заоблачную зарплату — вот они и повелись»

31 июля, через двое суток после спецоперации в «Белорусочке», президент Владимир Путин и члены российского Совета безопасности «выразили надежду на то, что… безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».

«Хватит уже „выражать надежду“! — раздражается в разговоре с корреспондентом „Медузы“ отец одного из задержанных Алексей Маслов. — А что, по столу кулаком ударить некому? Или [газовый] кран хотя бы перекрыть?»

Пока его сына Сергея Маслова держат в Минске, Маслов-старший, кажется, больше злится на Москву. «Хоть кто-то в правительстве, в России собирается об этом заботиться? Или это просто брошенные пацаны? Просто куски мяса? Все только „надеются“ и „ожидают“ — вот и вся политика, как хочешь, так с ней и живи», — сокрушается он.

31-летний Сергей Маслов попал в «Вагнер» в 2016 году и успел побывать в Сирии; об этом «Новая газета» узнала из документов, которые Маслов заполнял перед наймом в ЧВК. Вместе с ним в военной компании служила как минимум треть задержанных в Минске, доказала «Новая». Двое из них выросли в соседних домах в Луганске, уточнил «Медузе» близкий к «Вагнеру» собеседник.

Маслов — потомственный пограничник. «Мы же погранцы все — и я, и его дед, и он сам», — рассказал «Медузе» Маслов-старший. После ухода из погранвойск сыну пришлось поменять много работ: мойщик машин, таксист, курьер. «У нас в России так сложилось, что квартиру купить нельзя, семью завести нельзя, на ребенка не знаешь, где деньги брать. Жить не на что — а жить-то охота, понимаете? — объясняет Маслов-старший корреспонденту „Медузы“. — А там [в „Вагнере“] предложили какую-то заоблачную зарплату — вот они все и повелись!»

Случившееся с сыном Маслов связывает с политическими амбициями Александра Лукашенко: «Решил показать себя перед выборами — что он ни от кого не зависит, никого не боится».

Но и позицию российского МИД он считает недопустимой. «Представитель посольства звонил и просил нанимать адвокатов за свои деньги. При этом адвокаты будут белорусские [граждане]! — пересказывает Маслов „Медузе“ свой разговор с консулом. — Кто из них пойдет против Лукашенко, за какие деньги? Как белорусские адвокаты могут кого-то из россиян вытащить при такой политике Лукашенко?»

«У задержанных есть назначенные государственные адвокаты. Ведется работа над возможным усилением степени защиты путем привлечения дополнительных защитников», — сказал на это «Медузе» пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев. Он добавил, что у задержанных нормальные условия, «насколько это возможно в заведении, где они содержатся», предвзятости или какой-то особой жестокости по отношению к россиянам нет.

Но Маслов-старший опасается, что на его сына давят в белорусском СИЗО. «Содержат их там по одному [россиянину] в камере, — рассказывает Маслов. — Подселили по одному в камеры к местным беспредельщикам, белорусским зекам. И иногда выводят на прогулку».

Задержанные россияне не могут совершать покупки в тюремном магазине, сообщали журналисты. А их близкие отчаялись что-то передать в следственный изолятор, рассказал «Медузе» друг задержанного уроженца Донбасса Геннадия Фетисова. «Я знаю его еще с Донецка, 16 лет, это верный друг и товарищ. На такую подлость, как пишут белорусские СМИ, он бы не пошел. Он из тех, кто живет для того, чтобы помогать попавшим в беду», — говорит о Фетисове собеседник, попросивший не раскрывать его имя.

Перед отъездом Маслов рассказывал о маршруте своей командировки. «Он говорил, что они направляются в Венесуэлу. Из Минска [полетят] в Турцию, потом в Испанию, из Испании на Кубу — и в Венесуэлу. Охранять нефтяные объекты — это его слова», — вспомнил его отец. Маслов-старший сам предложил корреспонденту «Медузы» при личной встрече подробнее поговорить об обстоятельствах поездки сына в Минск — но потом отказался от этой встречи.

Однако совершить путешествие, которое описал Маслов, почти невозможно для российских наемников, утверждают собеседники «Медузы».

Неизвестный маршрут

Уже в день задержания группы военкор и автор проекта WarGonzo Семен Пегов — со ссылкой на собеседника в российских спецслужбах — рассказал, что 33 наемника оказались в Минске по дороге в третью страну. Так и не закрывшая международные перелеты Белоруссия якобы использовалась «Вагнером» как удобный перевалочный пункт. Через сутки представитель российского МИД официально подтвердил, что группу задержали перед вылетом в Стамбул.

Про пункт их назначения (в Стамбуле у «Вагнера» контрактов нет) гадали еще целую неделю: журналисты, телеграм-каналы, а также писатель и ветеран Донбасса Захар Прилепин успели назвать Сирию, Ливию и Судан. Собеседники «Медузы» говорили и про Центрально-Африканскую Республику. 3 августа российский консул в Минске Кирилл Плетнев ограничил поиски пункта назначения одном континентом — Латинской Америкой. Двумя днями позже человек, отказавшийся в последний момент от такого же контракта, рассказал журналистам, что наемники направлялись в Венесуэлу охранять нефтяные объекты.

Еще 31 июля эту же версию «Медузе» предложили в ФСБ. «Им предложили поехать в Венесуэлу и за 5,5 тысячи долларов в месяц что-то там поохранять. Так как из Москвы ничего не летает, они поехали в Минск, чтобы перелететь оттуда в Стамбул, а оттуда улететь в [столицу Венесуэлы] Каракас», — сказал «Медузе» собеседник в спецслужбе. Тот же маршрут, но с дополнительной пересадкой в Испании, описал своему отцу наемник Сергей Маслов.

Перебрасывать группу наемников таким способом не стал бы ни один рассчитывающий заработать подрядчик, убеждены два собеседника «Медузы», близкие к российским ЧВК.

Описанный Алексеем Масловым маршрут (Турция — Испания — Куба — Венесуэла) технически осуществим: по данным Flightradar24, из Испании летают нечастые рейсы на Кубу, а с острова можно добраться в Каракас. Однако Испания входит в Шенгенскую зону, то есть туда (если там придется задержаться) нужна виза, которой нет у многих наемников. Отдельная сложность с Кубой, говорит «Медузе» знакомый с логистикой наемнических перевозок собеседник: «Она до сих пор находится под тучей санкций — и рядом абсолютно везде американский погранконтроль».

33 россиянина привлекли внимание белорусских спецслужб в том числе тем, что застряли в Минске без видимой цели, несколько дней подряд отсиживаясь в санатории. «Кто-то сэкономил на пересадочных — вот они и просидели в Минске дольше», — говорит собеседник, организовывавший такие поездки.

На перевозке бойцов действительно стараются экономить, соглашается близкий к «Вагнеру» собеседник. «Люди, на ком стоят эти задачи, уже очень давно ****** [воруют] совершенно со всего — с билетов, даже с еды личного состава на мероприятиях. Хотя на это и так закладываются копейки», — рассказывает он.

При желании пересадки в Минске и вовсе можно было избежать, отложив поездку всего на несколько дней, до момента открытия авиасообщения России с Турцией, продолжает близкий к ЧВК «Вагнера» собеседник. «Знали же, что 1 августа откроют, но решили лететь через Минск. ******** [украли] бюджет, и люди полетели по дешевому варианту — по той территории, по которой не надо было лететь. Минск — Стамбул — эти билеты сейчас в среднем дешевле, чем Москва — Стамбул», — рассуждает собеседник.

А сами наемники, утверждает белорусское следствие, не только не задумывались о сложностях маршрута, но даже точно не знали своего пункта назначения. «11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, двое — на Кубу, один — в Сирию. [Еще] один вообще не знал, куда летит», — пересказывает результаты допросов группы наемников руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов.

Россияне могли и не обратить внимания на подробности командировки, за которую им уже на старте пообещали платить пять тысяч долларов в месяц, рассуждает собеседник в МИД, попросивший не называть своего имени: «Представьте: у кого-то серьезная финансовая ситуация, прошел COVID-19 — и вот ребятам предлагают поехать и заработать на охране какого-то предприятия. Говорят, что транзит будет через Минск. „Поехали?“ — „Поехали!“ Они просто не владели информацией до конца. Но им сказали, что будет хороший заработок».

Спецоперация Киева или Москвы?

Белорусское следствие настаивает, что россияне не собирались совершать трудного перелета в Латинскую Америку: «Вагнер» якобы готовился к какому-то заданию в Минске. «Команда была — ждать», — говорил о них президент Александр Лукашенко.

А покупка группой билетов в Стамбул была всего лишь способом обеспечить себе алиби на время пребывания в Минске, считает белорусский СК. Ведь утром в день перелета в Турцию россияне почему-то проехали мимо аэропорта и заселились в «Белорусочку».

Собеседники «Медузы» в Москве так и не смогли этого объяснить. Отец одного из задержанных Алексей Маслов утверждает, что группа задержалась при переходе российско-белорусской границы (наемники пересекали ее на автомобиле) и просто опоздала на нужный рейс.

Более того, через неделю после спецоперации в «Белорусочке» даже российские спецслужбы вынуждены были признать, что наемники никуда не летели. Для изложения своей версии событий силовики выбрали два главных отечественных таблоида. Россиян в Минск заманила обещанием больших денег за несуществующий венесуэльский контракт Служба безопасности Украины (СБУ) — с разницей в сутки такая трактовка была представлена сначала в «Московском комсомольце» (МК), а потом в «Комсомольской правде» (КП).

«Комсомолка» прямо ссылается на собеседника в российских спецслужбах, а также приводит закрытые сведения и документы (от виртуальных телефонных номеров в Сирии и Венесуэле — до наемнических анкет). СК России уже начал проверку по материалам статьи.

Публикация МК описывает те же события со ссылкой на безымянного наемника, который должен был отправиться в Минск, но «в последний момент не поехал». «Пацанов поимели», — резюмирует собеседник издания.

СБУ, как утверждают таблоиды, организовала поездку наемников в Минск перед президентскими выборами — для ухудшения российско-белорусских отношений. Чтобы заинтересовать сидящих без работы ветеранов «Вагнера» прибыльным контрактом в Венесуэле, хватило, по данным КП, работы всего трех агентов или сотрудников украинских спецслужб. Один из них выдавал себя за армейского вербовщика (вел себя как «тонкий психолог» и производил впечатление «высокого чина из Минобороны»), еще двое представились «менеджерами „Роснефти“». Собеседования агенты СБУ проводили с помощью виртуальных телефонных номеров, а документы пересылали с фейковых электронных адресов.

«Роснефть» после статьи в «Комсомолке» выпустила пресс-релиз, где подтвердила некоторые приведенные в материале факты. Например, сообщение о том, что люди, представлявшиеся сотрудниками «Роснефти», никогда в компании не работали — а трудовые договоры, заключенные с россиянами, были поддельными. «Очевидно, одной из целей провокации является нанесение ущерба ключевой системообразующей российской компании и российской экономике в целом», — говорится в заявлении «Роснефти» — без уточнений, кто мог организовать эту провокацию.

При этом некоторые детали изложенной в статьях КП и МК версии выглядят неправдоподобно, считают собеседники «Медузы». Например, в обоих текстах говорится, что для организации поездки в Минск провокаторы использовали подставное юрлицо — ЧВК «МАР». Эта подробность — собеседники «Медузы» считают ее «вбросом» — сразу после задержания россиян начала обсуждаться на интернет-ресурсах, аффилированных с бизнесменом Евгением Пригожиным (ЧВК «Вагнер» связывают с Пригожиным; он это отрицает). Информацию про «МАР» сайты распространяли целенаправленно, чтобы переключить обсуждение с «Вагнера» на другую военную компанию, считают двое близких к структурам предпринимателя собеседника «Медузы».

На дальнюю командировку под руководством «МАР» никто из ветеранов «Вагнера» (именно они составляли костяк минской группы) не решился бы, уверены все собеседники «Медузы». Двое наемников, которые пробовали работать через «МАР» в России, заявили «Медузе», что они «мошенники»; другие собеседники признались, что не знают ни об одной успешной командировке, организованной через «МАР». Основатель этой ЧВК Алексей Марущенко отрицает информацию о ее причастности: «Что сейчас происходит в Белоруссии, я не имею ни малейшего понятия». По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ЧВК «МАР» ликвидирована еще в 2018 году.

Близкий к руководству «Вагнера» собеседник вспомнил, что за набор минского отряда отвечал человек, знакомый с наемниками, но в основном сотрудничавший со структурами Пригожина по политическим проектам. Собеседник в ФСБ сказал «Медузе», что в спецслужбе версию о причастности этого человека проверили и отвергли. Сам предполагаемый вербовщик в разговоре с «Медузой» также отрицал любую связь с отправкой людей в Минск.

Но близких к «Вагнеру» вербовщиков поразило, насколько тихо прошел этот якобы организованный СБУ набор «в Венесуэлу». «Я хорошо знаю людей, которые туда [в Минск] поехали, но почему-то не слышал никаких слухов вокруг этой истории. Обычно я знаю, когда люди зайдут в Ливию, например — когда новая ротация. Но эта история прошла абсолютно мимо меня», — делится наблюдениями собеседник «Медузы».

У него сложилось впечатление, что договоренности с группой наемников на этот раз заключал человек, которому они абсолютно доверяют. «Потому что они ни у кого [из своих знакомых] ничего не переспрашивали, — продолжает вербовщик. — Это вполне может быть кто-то из средних командиров четвертого отряда „музыкантов“: просто все, кроме одного, „вагнеровцы“, которые сейчас задержаны в Минске, были когда-то в „четверке“».

Названная в публикации «Комсомольской правды» стоимость контракта (около пяти тысяч долларов в месяц) и направление (Венесуэла) также должны были отпугнуть большинство претендентов на командировку. «Пять тысяч долларов — это уже повод ****** [сильно] напрячься исполнителю, потому что, извините, 400 тысяч рублей в месяц — такой оплаты нет ни у кого», — говорит осведомленный о расценках на рынке военного подряда собеседник. Как уже писала «Медуза», зарплата частного военного специалиста в Латинской Америке еще год назад не превышала 200 тысяч рублей в месяц. «Частников» за все это время в стране побывало очень немного.

Предвыборное задержание

Ни один собеседник «Медузы», знакомый с деятельностью структур Евгения Пригожина, не смог вспомнить, чтобы предприниматель когда-либо интересовался политическими проектами на территории Белоруссии.

Зато громкие спецоперации против прибывших из-за рубежа «организаторов заговоров» и «устроителей взрывов» давно превратились в политическую технологию Александра Лукашенко: такие аресты часто происходят именно накануне выборов или акций протеста, что позволяет Лукашенко в ручном режиме регулировать напряженные ситуации, отмечает белорусская пресса.

Наемники из «Вагнера» в Минске обнаружились всего за две недели до президентских выборов 9 августа — и ситуацию сразу же использовали для запугивания оппозиции. «Вся эта история может быть использована… для введения режима ЧП и отмены выборов», — рассуждали белорусские журналисты. Лукашенко тем временем говорил о роли иностранных ЧВК в подготовке «майданов», а за два дня до голосования даже не исключил захода на территорию страны еще одной группы — на этот раз «через южную границу».

За два дня до выборов, 7 августа, белорусский и российский президенты «договорились разобраться по боевикам», сказал Лукашенко. От Владимира Путина он получил пятистраничное письмо с изложением фактов о группе задержанных россиян.

В день голосования белорусский президент уже заявил, что ему все равно, кто послал бойцов из «Вагнера» в страну, — главное, что «они не устроили здесь пожар в центре Минска». Лукашенко не исключил, что группу наемников организовали иностранные спецслужбы, — и добавил, что отношения с Россией теперь будут выстраиваться с учетом этого.

Лилия Яппарова