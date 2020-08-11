 

В Совфеде призвали запретить российским разработчикам участвовать в open-source проектах

11.08.2020, 14:37, Разное

В Совете Федерации выступили за запрет участия российских разработчиков в open source проектах – разработках, которые не накладывают существенных ограничений на изучение и распространение исходного кода.

По словам члена Совфеда, генерала Михаила Салтыкина, теория open source – продукт западных спецслужб, разработанный для того, чтобы помогать потенциальному противнику пользоваться талантами и наработками советских и российских разработчиков.

– Если вдуматься, что это такое, то волосы шевелятся. Они предлагают, по сути, чтобы наши специалисты открывали доступ к своим работам, разрешали им пользоваться кому попало. Не Родине, не покупателям, если говорить языком капитализма, а кому угодно. Идеология open source – душа нараспашку. Берите, американцы, пользуйтесь нашим потенциалом. Сливаем всё врагу, фактически. Это надо запретить, – сказал он.

По словам сенатора, он поручит разработать соответствующий законопроект и программистов, «работающих на вероятного противника» путем публикации своих наработок под открытыми лицензиями, будут привлекать за измену Родине.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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