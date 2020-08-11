Александра Новикова и Feduk отдыхают на Сардинии

11.08.2020, 12:18, Разное

У многих знаменитостей это лето, даже несмотря на небезызвестные всем ограничения, не обходится без путешествий в другие страны. В их числе и Feduk с Александрой Новиковой. Молодые люди в данный момент отдыхают на Сардинии, на острове Морторио, вместе с семьей Александры – отцом, ресторатором Аркадием Новиковым, мамой Надеждой и братом Никитой. Несколько часов назад Федор Инсаров (настоящее имя Feduka) и Александра поделились серией фотографий на своих страницах в Instagram. На них в том числе пара вместе с собакой Саши рассекает на падлборде бирюзовую гладь Средиземного моря.

– Ride or die, – написала Саша.

– На встречу приключениям опаздывать нельзя! Жизнь Фе, – написал в свою очередь Feduk.

Feduk Александра с мамой Надеждой

Напомним, о романе пары стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной прошлого года. В начале июля Александра и Федор пришли на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыли Ивану подробности своего романа. Оказалось, общие друзья или тусовка ни при чем – все решил счастливый случай.

Мы познакомились в магазине, я выбирала брату подарок, и он (Feduk – прим. ред.) украл мой подарок практически, – сказала Александра.

У Федора была своя версия знакомства. Он просто “услышал девушку, которая говорит на английском языке”. Саша была уверена, что он все специально подстроил с майкой, но Федя это опроверг – “ему эта майка просто понравилась”. К тому же, в отличие от Саши, которая узнала артиста, Feduk не сразу понял, с кем его свела судьба:

Я не знал в тот момент, кто такая Саша. Даже не поздоровался с ней. Ну и я потом спросил у кассира, кто эта прекрасная девушка, и в итоге просто узнал, как ее зовут и ее фамилию, и вписал их в Instagram.

Продолжение читайте в нашем материале.