 

Комик Долгополов подал в ЕСПЧ иск против «токсичного» русского сегмента Twitter

11.08.2020, 9:44, Разное

Комик Александр Долгополов подает жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с «чрезвычайной токсичностью» русскоязычного сегмента Twitter.

В роли ответчика будут выступать как отдельные пользователи, так и сообщество в целом.

Артист сообщил, что будет требовать материальных компенсаций за нанесённые моральные травмы, но прежде всего его обидчики должны будут принести ему извинения.

– В 21 веке травля уже не должна оставаться безнаказанной, как это было раньше. Ответить придётся за всё: за оскорбительные высказывания, за гомофобные словечки, за критику моих выступлений и многое другое. Если российские суды не хотят защищать интересы своего гражданина, этим займётся ЕСПЧ, – сообщил он сам.

Защищать интересы Долгополова будет известный международный адвокат, канадец Джереми Коксакер, специализирующийся на подобных делах.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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