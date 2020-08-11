ЛГБТ: Московский «Ашан» оштрафовали за продажу радужной форели

11.08.2020, 8:14, Разное

Сотрудники отдела Роспотребнадзора по ЮВАО оштрафовали «Ашан Братеево» после того, как в продаже была обнаружена радужная форель.

– Нам поступила жалоба от жителя района на пропаганду нетрадиционных ценностей, посредством продажи речной рыбы. Учитывая тот факт, что компания «Ашан» родиной из не особо благополучной в ЛГБТ-плане Франции, мы незамедлительно выдвинулись по адресу. При проверке нарушения подтвердились. Компания «Ашан» оштрафована на 50 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит закрытием магазина, — прокомментировала инцидент старший специалист управления Роспотребнадзора по ЮВАО Ирина Павлив.

В офисе «Ашана» от комментариев отказались.