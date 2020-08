Международная реакция на события в Белоруссии

Китай и РФ поздравили Лукашенко. Украина призывает белорусов к диалогу. Польша осуждает насилие. Латвия требует расследования

А вот и первая реакция глав государств на результаты выборов президента Беларуси.

Украина: президент Владимир Зеленский выступил в фейсбуке с заявлением. «Мы призываем соседей к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия. Мы призываем вас к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит гражданам Республики Беларусь выйти из сложного кризиса и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия».

Польша осудила «жестокое подавление манифестаций после выборов», использование силы против мирных демонстрантов и произвольные аресты. В МИД Польши призвали власти Беларуси прекратить нагнетать ситуацию и начать уважать основные права человека.

Латвия: президент страны Эгилс Левитс призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, «заняться расследованием прошедшего только что процесса выборов — и предвыборную борьбу, и проведение самих выборов, и определение результатов голосования, и события после этого».

Россия: Президент РФ Владимир Путин поздравил действрующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на очередных выборах. В телеграмме Путин написал, что рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран, которое «отвечает коренным интересам братских народов РФ и Белоруссии».

Казахстан: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Лукашенко с победой.

Китай: Председатель КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Мировые политики о разгоне протестов в Беларуси: кто выступил против

В Беларуси после объявления предварительных результатов выборов начались массовые столкновения и задержания активистов. Лидеры мировых государств осуждают попытку силового разгона недовольных. Уже высказались представители Евросоюза, а также лидеры Польши, Литвы и Германии. А глава польского правительства даже просит созвать экстренный саммит ЕС. Об этом пишет 24tv.ua.

Дуда и Науседа обнародовали совместное заявление

Анджей Дуда и Гитанас Науседа выложили совместное заявление: они призывают воздержаться от насилия и нарушения прав людей. Соответствующее заявление двух президентов опубликовало «Польское Радио».

Как соседи Беларуси, мы призываем беларусские власти полностью признать и придерживаться основных демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова,

– говорится в заявлении.

Как писали президенты, они считают, что «диалог – это всегда лучший метод обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий».

Глава правительства Польши призывает созвать саммит ЕС

Из-за протестов в Беларуси после выборов президента нужно созвать экстренный саммит Евросоюза. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша ответственна за своих ближайших соседей. Именно поэтому, премьер-министр Матеуш Моравецкий в письме к главе Европейского Совета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал созвать экстренный саммит в связи с событиями в Беларуси,

– говорится в заявлении на сайте правительства Польши.

МИД Польши просит не применять силу против митингующих

В Министерстве иностранных дел Польши, между тем, призывают власти Беларуси не применять силу против митингующих.

«Острая реакция сил правопорядка, применение сил против мирных митингующих, остальных является неприемлемым. Мы обращаемся к властям Беларуси с призывом остановить действия, провоцирующие эскалацию ситуации и уважать основные права человека», – говорится в заявлении дипведомства.

МИД Литвы осудил нарушения на выборах в Беларуси

Солидарны с польскими коллегами и в МИД Литвы, сообщает Reform.by. В дипведомстве отметили, выборы президента в Беларуси проходили со значительными нарушениями. Например, совершенно не были созданы условия для международных и независимых наблюдателей. Проигнорировали, в частности, и призывы международного сообщества провести прозрачное голосование.

В литовском МИД призывают Беларусь прекратить политические преследования и освободить задержанных.

Правительство Германии также заявило, что проведенные в Беларуси президентские выборы не соответствуют демократическим стандартам.

Официальные заявления Евросоюза о событиях в Беларуси

Отреагировали на кровавые столкновения в Беларуси и в Евросоюзе. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель призвал освободить арестованных во время протестов в Беларуси.

В совместном заявлении с членом Еврокомиссии по политике соседства Оливером Варгеи политик осудил действия белорусских властей.

Белорусские власти должны обеспечить выполнение главного права – на мирные собрания,

– говорится в заявлении.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель также раскритиковал действия белорусских силовиков, об этом он написал в твиттере.

Насилие против протестующих – это не ответ. Свобода слова, свобода собраний, основные человеческие права – этого надо придерживаться,

– отметил Мишель.

Violence against protesters is not the answer #Belarus

Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

Заявление ПАСЕ

То, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми, заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс.

«Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, равно как и за событиями, последовавшими после закрытия участков. Я глубоко сожалею, что эти выборы далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми», – отметил он.

Политик также призвал власти «проявить максимальную сдержанность». В ПАСЕ также добавили, что ждут, «когда европейские ценности победят в Беларуси».

Критика со стороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени организации выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Беларуси.

«Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов», – говорится в его заявлении.

Чехия осуждает задержание демонстрантов и отвергает обвинения Лукашенко

Чешские политики раскритиковали ход президентских выборов в Беларуси и осудили насилие против демонстрантов в Минске. Кроме того, они решительно отвергли упреки со стороны белорусских властей относительно возможного вмешательства Чехии в события в республике.

Глава МИД страны добавил: Чехия не имеет никакого отношения к организации протестов в Беларуси.

Ранее Лукашенко обвинил «марионеток» из ряда западных стран, в частности, Чехии, Польши и Великобритании, в том, что они внешне организовали беспорядки в Белоруссии.

Протесты в Беларуси: главное

+ 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзит-поллов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко, а его главная оппонентка Светлана Тихановська набрала лишь 6,8%.

+ После объявления результатов выборов по данным национального экзитпола тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.

+ Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.

+ В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.

+ В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те задействовали ружья с резиновыми пулями, водометы.

+ Автомобиль Омона в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего многие пострадали.

+ В некоторых провинциальных городах ОМОН стал на сторону протестующих и опустил щиты. Такую ситуацию наблюдали в городах Лида и Пинск.

