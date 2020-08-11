 

В первый день полетов, на отдых в Турцию прилетели сотни российских туристов

11.08.2020, 2:42, Разное

Сотни туристов прибыли в Турцию из Москвы 10 августа, в первый день российских рейсов на  турецкие курорты  после приостановки полетов в  марте  из-за COVID-19. В Стамбул и Анкару  Москва возобновила полеты 1 августа.

August 10 2020 

 

Мать и дочь, прилетевшие из Москвы, приветствуют встречающих  в аэропорту Анталии 10 августа.

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С 10 августа  возобновились  рейсы из РФ в туристические центры Турции,  только   в средиземноморскую  провинцию  Анталия  первые  самолеты доставили  несколько сотен туристов.

Большинство из 519 пассажиров, прибывших в Анталию, в  полном  соответствии с правилами,  были  в  масках.

В 3.25 утра, в Анталии приземлился  рейс из московского международного аэропорта Шереметьево, обозначив  собой  продолжение  бизнеса   с  крупнейшим  туристическим партнером Турции.

Самолет из московского аэропорта Домодедово прибыл в Даламан в 7.20. На борту находились 178 туристов.

Полеты из Москвы в Анталию, а также в Эгейский Даламан и Бодрум возобновлены (после приостановки в марте из-за COVID-19)  с соблюдением  необходимых мер предосторожности.

Рейсы в Стамбул и Анкару возобновились 1 августа.

В 2019 году в Турции отдыхали  7017657 российских туристов, что сделало страну крупнейшим туристическим партнером Турции.



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