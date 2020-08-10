 

Ким Кардашьян и Канье Уэст вернулись из отпуска в Доминикане, где пытались спасти брак: фото с детьми из аэропорта

10.08.2020, 14:20, Разное

На прошлой неделе Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми – 7-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго и годовалым Псалмом – улетели в небольшой отпуск, где, по данным инсайдера журнала People, пытались “спасти свой брак”. Как мы помним, он затрещал по швам, когда рэпер вынудил реалити-звезду рассказать всему миру о его состоянии – биполярном расстройстве, после чего Канье перешел к угрозам, написав в социальных сетях, что “если Ким с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию встречи в Twitter и покажет всему миру правду”. Вчера утром они прилетели в США: папарацци заметили Ким и Канье с детьми, выходящими из частного джета в аэропорту Майами. 

Они провели отличную семейную неделю в Доминиканской республике. Теперь они продолжат отпуск в Колорадо. Ким и Канье снова ладят, они оба выглядят гораздо счастливее, – рассказал источник журналу People.

Канье сейчас наслаждается временем, проведенным в кругу семьи, – добавил другой источник. – Он в отличном состоянии и чувствует себя очень вдохновленным.

Канье УэстСейнт и ЧикагоКим Кардашьян с детьми и охранником

На днях Канье публиковал в Twitter первое – после скандала – семейное видео, на котором танцует со старшей дочерью Норт. Автором видео, судя по смеху за кадром, выступила сама Ким – так считают иностранные СМИ. 

Напомним, драма с семье Кардашьян-Уэст стала достоянием общественности после заявления Канье о своем намерении баллотироваться в президенты США. С тех пор музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это супруга выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего мужа, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.



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