 

Мария Кравцова заразилась коронавирусом: “Несмотря на то что я спорт/зож, переболела я жестко”

10.08.2020, 12:06, Разное

Режим самоизоляции во многих странах ослабили, но Covid-19 никуда не делся и случаи заражения продолжают пополнять неутешительную статистику. О своем опыте встречи с новым коронавирусом сегодня рассказала Мария Кравцова, или Марика. Еще в конце июля она писала, что заболела, у нее была высокая температура и пропало обоняние, но диагноз не подтверждался.

Друзья, третий день лежу с температурой. Я держусь, но больше угнетает неизвестность: скорая тесты не делает, а те, кто делает, не приезжают к людям с температурой. Замкнутый круг.
Но я не об этом хотела поговорить… Почему-то именно в таком состоянии ужасно обостряется чувство одиночества. Хотя в жизни я совсем не одиночка, я всегда нуждаюсь в напарниках и друзьях. И, слава Богу, они есть у меня. Но тааак грустно сейчас. Тебя и так лихорадит, но надо еще о смысле жизни подумать.

Сегодня же Марика написала, что она переболела коронавирусом, и поделилась своими мыслями на этот счет. 

Ну что, ребят, не обошла корона меня стороной. Это была она. И несмотря на то что я спорт/зож, переболела я жестко. Друзья, понимаю, что карантин всех достал, но хочу обсудить с вами важный момент.
Мне кажется, мы рано расслабились. На улицах 90% людей без масок, в ресторанах и барах нет никакой дистанции. Мало того, врачи со скорой и из клиники приходили ко мне без масок! Говорят: “Да ладно, мы уже болели”. А я думаю, это неуважение ко мне и к моим детям.
Может, если мы наденем маски, как во всем цивилизованном мире, то быстрее переживем эту заразу? В ЛА у меня куча друзей, которые рассказывают, что даже в безлюдных парках все носят маски. В других странах – то же самое.
Почему некоторые считают, что это намордник и что этим ущемляются какие-то их права? Да, вас она может не защитить, но защитит окружение ОТ ВАС.
Кто-то переносит болезнь более-менее легко. Знаю людей в возрасте, кто быстро выздоровел, но посмотрите на меня, я никому такого не пожелаю.
Маска – это не неудобный намордник, это уважение к людям и бережливое отношение к своим близким.
Кто не хочет носить одноразовую голубенькую, ну так можно же купить несколько стильных масок из ткани под разные наряды. Я сама сейчас ищу себе крутые маски. 

В комментариях к посту Марику спросили, где она могла заразиться, на что телеведущая ответила:

Я не знаю, где я заразилась. Не контактировала с заболевшими. Именно поэтому я говорю, мы не знаем где можем заразиться.

Отметим, за последние сутки в России выявили 5189 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Наибольший прирост наблюдается в Москве, Свердловской области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Московской области, Красноярском крае, Ставропольском крае, Ростовской области, Иркутской области, Нижегородской области. Также RT сегодня привел слова доктора медицинских наук, эпидемиолога и эксперта в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаила Фаворова. Он считает, что вторая волна заболевания начнется в октябре и заболевшие будут переносить инфекцию тяжелее тех, кто заразился летом. 



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