Жители Рязани устроили флешмоб в поддержку «Роскосмоса»

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09.08.2020, 18:37, Разное

Оригинальный флешмоб состоялся в Рязани. Жители областного центра решили поддержать госкорпорацию «Роскосмос».

Анонимные доброжелатели нарисовали красным мелом на Прижелезнодорожной улице фигуры, внешне напоминающие космические аппараты.

Комментаторы в интернете положительно оценили инициативу и предложили реализовать идею и на других улицах города.

– Молодцы, не просто нарисовали «Союз», но ещё кратеры на Луне обвели. Народ, присоединяемся. Давайте космические корабли на Ленина нарисуем, там тоже кратеры есть, – написал один из пользователей.

После этого призыва рязанцы стали замечать красные фигурки на асфальте и на других улицах города. Инициативу положительно оценил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин».

«Молодцы — рязанцы», — написал он на своей странице в Instagram.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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