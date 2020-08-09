Жители Рязани устроили флешмоб в поддержку «Роскосмоса»
09.08.2020, 18:37, Разное
Оригинальный флешмоб состоялся в Рязани. Жители областного центра решили поддержать госкорпорацию «Роскосмос».
Анонимные доброжелатели нарисовали красным мелом на Прижелезнодорожной улице фигуры, внешне напоминающие космические аппараты.
Комментаторы в интернете положительно оценили инициативу и предложили реализовать идею и на других улицах города.
– Молодцы, не просто нарисовали «Союз», но ещё кратеры на Луне обвели. Народ, присоединяемся. Давайте космические корабли на Ленина нарисуем, там тоже кратеры есть, – написал один из пользователей.
После этого призыва рязанцы стали замечать красные фигурки на асфальте и на других улицах города. Инициативу положительно оценил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин».
«Молодцы — рязанцы», — написал он на своей странице в Instagram.
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