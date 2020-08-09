 

Мнение: Про гей-радар – как они сходу узнают друг друга: а у меня другие радары

09.08.2020, 6:08, Разное

Про гей-радар. Услышал о таком, заинтересовался. У меня такого точно нет. У жены есть. Она в свое время, еще когда была программа НТВшники, безошибочно указав на Красовского, сказала: “Он – гей”. Потом уже был каминг-аут журналиста. А потом она с актерами в точку попадает сходу. На улице их видит.

А у меня вместо гей-радара другие два радара есть. Я легко определяю два типа людей.

Я сразу вижу алкоголиков, даже если они не пьют лет десять. Не по внешнему виду, конечно. Некоторые молодые и выглядят прекрасно. По характеру, манере разговора и чем-то неуловимом в лице. Ну то есть это люди, которые если запьют, то будут пить, пока все не выпьют. На экране видишь режиссера или спортивного комментатора или политика – запойный, вижу.

А вот наркомана – не могу определить!

И еще – сразу же могу определить человека, который может ударить другого в лицо и даже ножом сходу, будет пистолет – и выстрелит. Таких мало, но они есть. И того, кто за себя постоять жестко не способен.

Интересно, что все эти радары, видимо, – не приобретенное, а врожденное качество. Есть, наверное, и другие. А у вас как с этим?

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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