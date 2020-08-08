Развод с Ким Кардашьян отменяется: Канье Уэст поделился первым семейным видео с отпуска в Доминиканской республике

08.08.2020, 11:50, Разное

Несколько последних недель иностранные СМИ обсуждают происходящее в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста. Рэпер вынудил реалити-звезду рассказать всему миру о его состоянии – биполярном расстройстве, после чего Канье перешел к угрозам, написав в социальных сетях, что “если Ким с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию встречи в Twitter и покажет всему миру правду”. После всех этих разбирательств Ким и Канье улетели подальше от общественного внимания и вездесущих папарацци – в Доминиканскую республику – в надежде “спасти свой брак”. И по-видимому, у пары это успешно получается.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Несколько часов назад Канье опубликовал в Twitter первое после скандальных новостей семейное видео: на нем они с дочерью Норт поздним вечером танцуют под песню группы Nightcrawlers – Put The Feeling On, пока остальная семья продолжает ехать на багги. Автором видео, судя по смеху за кадром, выступила сама Ким – так считают иностранные СМИ. Таким образом Канье не только продемонстрировал, что ситуация в их семье налаживается, но и поучаствовал в танцевальном флешмобе, который, сам того не ожидая, своим случайным роликом запустил некий Муфаса. Сегодня в нем поучаствовала и беременная Кэти Перри.

IT’S FRI-YE-YE!!! pic.twitter.com/Yh6j5bearq

— ye (@kanyewest) August 8, 2020

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Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)7 Авг 2020 в 6:33 PDT

Напомним, драма с семье Кардашьян-Уэст стала достоянием общественности после заявления Канье о своем намерении баллотироваться в президенты США. С тех пор музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это супруга выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего мужа, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.