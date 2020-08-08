 

Развод с Ким Кардашьян отменяется: Канье Уэст поделился первым семейным видео с отпуска в Доминиканской республике

08.08.2020, 11:50, Разное

Несколько последних недель иностранные СМИ обсуждают происходящее в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста. Рэпер вынудил реалити-звезду рассказать всему миру о его состоянии – биполярном расстройстве, после чего Канье перешел к угрозам, написав в социальных сетях, что “если Ким с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию встречи в Twitter и покажет всему миру правду”. После всех этих разбирательств Ким и Канье улетели подальше от общественного внимания и вездесущих папарацци – в Доминиканскую республику – в надежде “спасти свой брак”. И по-видимому, у пары это успешно получается. 

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Несколько часов назад Канье опубликовал в Twitter первое после скандальных новостей семейное видео: на нем они с дочерью Норт поздним вечером танцуют под песню группы Nightcrawlers – Put The Feeling On, пока остальная семья продолжает ехать на багги. Автором видео, судя по смеху за кадром, выступила сама Ким – так считают иностранные СМИ. Таким образом Канье не только продемонстрировал, что ситуация в их семье налаживается, но и поучаствовал в танцевальном флешмобе, который, сам того не ожидая, своим случайным роликом запустил некий Муфаса. Сегодня в нем поучаствовала и беременная Кэти Перри.

IT’S FRI-YE-YE!!! pic.twitter.com/Yh6j5bearq

— ye (@kanyewest) August 8, 2020

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)7 Авг 2020 в 6:33 PDT

Напомним, драма с семье Кардашьян-Уэст стала достоянием общественности после заявления Канье о своем намерении баллотироваться в президенты США. С тех пор музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это супруга выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего мужа, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / 18-летняя дочь Бориса Немцова готовится к свадьбе

25.06 / Константин Хабенский решил отдать присужденную ему госпремию на благотворительность

15.07 / Айфон, шансон и Spotify

05.08 / «Зомби-цикады» появились в США

29.07 / Собянин сообщил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

02.08 / Корпорация Valve начала бороться с покупками игр через VPN

02.07 / ЦИК аннулировал результаты голосования на избирательном участке в Раменках

24.07 / В Великобритании нечто убило теленка, с хирургической точностью вырезав из него куски мяса

28.06 / К чему приговорили Серебренникова

09.07 / «Неблагодарная Болгария» глазами российских СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска