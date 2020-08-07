Джордж и Амаль Клуни пожертвовали 100 тысяч долларов на борьбу с последствиями взрыва в Бейруте

07.08.2020, 17:42, Разное

4 августа в порту столицы Ливана прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни сотен людей и стер все здания в округе с лица земли. На эту трагедию отреагировали многие знаменитости, в том числе Амаль Клуни, для которой Бейрут является родиной. Она жила здесь до двух лет, пока вместе с семьей не покинула страну из-за гражданской войны и не переехала в Англию. Сейчас уроженка Бейрута не смогла пройти мимо случившегося и вместе с супругом, Джорджем Клуни, перечислила 100 тысяч долларов на нужны благотворительных организаций, которые помогают пострадавшим от этого страшного взрыва.

Амаль и Джордж Клуни

Мы переживаем за жителей Бейрута, столкнувшихся со страшными разрушениями. Мы пожертвуем 100 тысяч долларов трем организациям, которые оказывают необходимую помощь, – Ливанскому Красному Кресту, Impact Lebanon и Baytna Batak,

– говорится в заявлении пары. Ранее они вносили существенный вклад на борьбу с пандемией: Джордж и Амаль пожертвовали около миллиона долларов нескольким благотворительным организациям, которые поддерживают врачей и пострадавших от COVID-19 в разных странах мира.

Амаль и Джордж Клуни

Напомним, страшная трагедия произошла в Бейруте, Ливан, 4 августа: в районе порта прогремел мощнейший взрыв, в результате которого погибли сотни людей и тысячи были ранены. По официальной версии причиной стала детонация 2750 тонн складированной в портовом ангаре аммиачной селитры, которая была конфискована таможней Ливана еще шесть лет назад. В Ливане объявлен трехдневный траур, жителей призывают не покидать своих домов и оставаться в защитных масках, чтобы защитить себя от отравления токсичными газами.