 

В одесском порту, где хранятся 9600 тонн иммиачной селитры, начались сварочные работы

07.08.2020, 18:34, Разное

В морском порту «Пивденный», находящемся в Одессе, начались ремонтные работы на складе, в котором хранится груз с 9600 тоннами аммиачной селитры. Рабочие занимаются сваркой листов протекающей кровли складского помещения.

– Владелец груза, гражданин РФ, узнав о том, что крыша потекла, попросил администрацию порта начать ремонт немедленно, с целью предотвращения порчи груза. Разумеется, для нас пожелания наших партнёров стоят на первом месте, и мы сразу же приступили к работе: не можем же мы испортить дорогостоящий груз и выплачивать потом многомиллионные убытки, – пояснил прораб Богдан Москаленко.

– Что касается безопасности, то с этим у нас всё в порядке! – Те ребята из Бейрута явно были неквалифицированными гастарбайтерами из неизвестно каких стран. У нас же имеются все лицензии и соблюдаются все необходимые меры и стандарты, – добавил Москаленко, докуривая сигарету на крыше ремонтируемого объекта.

В порту ливанского Бейрута 4 августа во время проведения сварочных работ произошёл взрыв 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 150 человек, несколько тысяч получили ранения.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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