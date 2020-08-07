Само совершенство: Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру во время отдыха на Миконосе

07.08.2020, 14:20, Разное

Отметив пятую годовщину отношений с Венсаном Касселем, его супруга Тина Кунаки улетела в Грецию. Судя по фотографиям папарацци и снимкам модели в Instagram, мужа и дочь Амазонию она оставила дома, чтобы на популярном острове Миконос ее ничто не отвлекало от работы и… отдыха на яхте. Папарацци заметили Тину на местном пляже, когда она вместе с братом Закари выходила из воды, а после – в компании брата и друзей-фотографов она загорала на яхте. Судя по данным зарубежной прессы, Тина отправилась в Грецию для съемок в рекламной кампании, подробности которой появятся позже.

Тина Кунаки Закари Кунаки

Напомним, о романе Венсана Касселя и тогда еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года – влюбленные впервые были замечены вместе на Ибице. С самого начала они решили не скрывать свои отношения. Историю их знакомства Тина описала в одном из своих немногочисленных интервью – правда, избегая лишних подробностей:

Это был волшебный момент – мы оказались в одном и том же месте одновременно. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, скажу лишь, что мы оба любим серфинг.

По ее словам, первое время она даже не подозревала, что Венсан – известный актер. Журналисты заподозрили ее в лукавстве – сложно не знать лицо мужчины, известного на весь мир. Однако и тут Кунаки нашла объяснение: она выросла в маленькой деревне, где не было ни телевизоров, ни кинотеатров.

Тина с подругой на яхте

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и бывшая жена Венсана – Моника Беллуччи, которая вела церемонию. В августе 2018-го они поженились, а в апреле 2019-го у них родилась дочь.

Историю любви Венсана и Тины читайте здесь.