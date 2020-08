Политика: Госдеп открыто ищет в РФ предателей родины

07.08.2020, 13:08, Разное

Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США?

В четверг россияне в разных регионах страны начали получать СМС о том, что объявлено вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в намеченные на 3 ноября этого года президентские выборы в США. Первым об этом рассказало издание Znak. В сообщении говорится: «Госдеп США предлагает до 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь». Далее указан телефонный номер в США.

Скриншот заманчивого сообщения опубликовал в своем Telegram-канале екатеринбургский депутат Тимофей Жуков. Политик заодно поделился ссылкой на Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) с информацией о 10-миллионном вознаграждении. Екатеринбургское издание It’s My City пишет, что в посольстве США ему подтвердили причастность к рассылке. Дипломаты напомнили, что программу презентовал накануне госсекретарь Майк Помпео. «Рассылка – часть кампании, которая включает и другие социальные сети, например, Twitter», – пояснили в диппредставительстве.

Действительно, Помпео заявил, что такие огромные деньги будут выплачены в случае, если информация поможет установить или обнаружить «злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств». Как пояснило It’s My City, «холодная» (то есть вслепую) СМС-рассылка была запущена со шлюзов массовой рассылки. К примеру, одна из жительниц Екатеринбурга получила сообщение с номера местного интернет-провайдера. Znak уточняет, что задействован сервис для спамовой рассылки и фальшивых СМС – программа CentrSoobsh, которой пользуются мошенники для взлома аккаунтов.

На заявление Помпео откликнулась представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что многие россияне получили «удивительные сообщения» на свои мобильные о вознаграждении. Программа «Награда за справедливость», по ее словам, «не имеет ничего общего с благородными посылами».

«Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси – получи»,

– отметила дипломат. По ее словам, подобными шагами «американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь». «Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» – написала Захарова в Facebook.

Представитель МИДа добавила, что посредством своих площадок «американские дипломаты» пытаются собирать сведения о якобы имевшем или продолжающемся вмешательстве РФ в американские выборы. «Уже пошли публикации в социальных сетях, в том числе на специально созданных под это дело аккаунтах, организована СМС-рассылка. И все это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных», – предупредила дипломат.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов уверен, что на предложение Госдепа откликнутся исключительно мошенники. «Здесь чисто корыстный интерес, а не государственная измена. Человек, который будет сообщать какую-то информацию, наверняка не станет делать этого по открытым каналам. И это будут только мошенники, потому что реального вмешательства в американские выборы с нашей стороны просто нет. Утверждать, что Москва вмешивается в американские выборы – это полный абсурд. Думаю, среди россиян таких и не найдется», – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД.

Его коллега по Совету, генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов полагает: «В этом вряд ли будут признаки государственной измены, если россияне начнут сообщать о фактах вмешательства в американские выборы со стороны других государств. Например, Украины или Великобритании. Я надеюсь, что подавляющая часть российских граждан – это люди, которым хватит ума не впадать в глупости и самообман. За четыре года проверок и всевозможных комиссий никаких улик вмешательства в предшествующие выборы США со стороны РФ выявлено не было. Поэтому это заявление – информационно-пропагандистский ход со стороны американских спецслужб», – сказал Ворожцов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, Госдеп на самом деле рассчитывает на «умников», которые «по ошибке выдадут информацию о деятельности российских правоохранительных органов».

Как известно, в прессе США еще в 2016 году, после победы Дональда Трампа на выборах, поднялась шумная кампания о якобы российском вмешательстве в выборы. Следствие по этому поводу начал спецпрокурор США Роберт Мюллер. В прошлом году он завершил расследование, заявив, что вмешательство было, но оно происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом следов сговора россиян с командой Трампа Мюллер не обнаружил.

Накануне Госдеп опубликовал доклад, в котором назвал Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды. По версии авторов доклада, «российская экосистема» якобы заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. При этом, по мнению Госдепартамента, власти РФ ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

Публикация этого отчета напрямую связана с программой по вознаграждению за информацию о вмешательстве в выборы. Оказывается, в первую очередь американцев интересует отнюдь не деятельность легендарных «русских хакеров», а система медиавещания на зарубежную аудиторию.

Об этом сообщила глава Центра глобального взаимодействия Госдепартамента Леа Габриэль в интервью «Голосу Америки». «Правительство США не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы», – сказала она, добавив, что Госдеп «работает с партнерами по всему миру, которые делятся информацией о вмешательстве в выборы и о тактике, которую они видели в РФ и других странах».

Напомним, в конце июля Помпео, выступая на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам, запросил в два раза больше денег на борьбу с «российской пропагандой». Агентство Associated Press и газета The New York Times тогда же публиковали материалы, в которых обвиняли Россию в кампании дезинформации о пандемии коронавируса.

Замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев в четверг назвал доклад очередным примером курса на очернение России. «Рассматриваем доклад как очередную попытку США поставить под контроль деятельность СМИ, что расцениваем не иначе как посягательство на свободу выражения мнения», – заявил Зайцев, добавив, что США пытаются «заглушить любой голос», идущий вразрез с американскими подходами и установками.