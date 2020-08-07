Мнение: «Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

07.08.2020, 9:53, Разное

Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс, хотя спровоцировали его совсем иные причины. Официальных обвинений ему пока не предъявлено, однако испанская прокуратура подозревает, что экс-глава государства мог получить «откат» и иметь незадекларированные счета за границей.

Особый оттенок произошедшему придает сама фигура испанского короля, который отрекся от престола в пользу сына в 2014 году. Хуан Карлос – не просто декоративный европейский монарх, а историческая личность, сыгравшая большую роль в судьбе Испании. Его зачастую называют «испанским Горбачёвым». Вот только корректность такого сравнения вызывает большие сомнения.

Определенные сходства, конечно, есть. В первую очередь оба национальных лидера, придя к власти, взяли курс на демократизацию своей страны. Именно это – главная причина, по которой за испанским монархом закрепился такой эпитет. Кроме того, как Михаил Горбачёв, так и Хуан Карлос отказались от государственной идеологии, однопартийного строя, организовали выборы, инициировали переход к рыночной экономике. Также каждый из них пережил свой путч и столкнулся с проблемой сепаратизма. Казалось бы, целый набор совпадений.

Тем не менее различия куда более весомы. Стоит начать с того, что масштаб фигур различен. Экс-монарх изменил только свою собственную страну, внешний же эффект был не столь значим. Да, Испания стала одной из западных демократий, интегрировалась в европейское сообщество и стала открытой для мира, что благотворно сказалось на внешнеполитической роли королевства и ситуации в Европе. Однако это вряд ли можно сравнить с завершением холодной войны, изменением глобального мироустройства, а также государственных границ в Европе, которые стали результатом действий советского лидера.

Вот только польза от такого глобального размаха Горбачёва весьма неоднозначна, если мы абстрагируемся от того ореола романтизма, которым окутывает его фигуру и деятельность Запад. Безусловно позитивным событием стало объединение Германии (правда, вина за ее разделение лежала совсем не на Советском Союзе). Окончание холодной войны, казалось бы, тоже исключительно хорошее событие. Сложно переоценить положительный эффект от разоруженческих инициатив и снятия напряженности в отношениях СССР и США, а также ликвидации риска возникновения ядерного конфликта. Но фактически Запад посчитал, что он просто одержал победу в холодной войне и не в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства перед СССР и Россией, как правопреемницей. В итоге всё это привело к формированию однополярного мира, в котором гегемон в лице США диктует всем остальным свои условия, оказывая экономическое, политическое и санкционное давление, а зачастую и прибегая к прямому военному вмешательству.

Еще хуже обстоят дела с внутриполитической компонентой. Демократизация, внедрение многопартийности и проведение всеобщих выборов – это благо для обеих стран. Однако если в Испании экономические и социально-политические преобразования в конечном итоге увенчались успехом, то в Советском Союзе они были сырыми и непродуманными. Как утверждали многие советские деятели того времени, Горбачёв действовал чуть ли не вслепую. В итоге это привело лишь к экономической разрухе, ослаблению политической власти, росту национальных настроений и социальному недовольству.

Но самое главное различие в том, что Хуан Карлос – не просто реформатор, разрушивший режим, созданный другом Адольфа Гитлера, последним диктатором Европы Франсиско Франко. Экс-король сумел объединить страну, примирив между собой различные политические силы, и сохранить ее целостность, несмотря на сепаратистские тенденции в Каталонии и Стране Басков, которые подкреплялись террористической активностью местных радикальных группировок (каталонская Terra Lliure самораспустилась в 1991 году, а баскская ЭТА сложила оружие в 2011-м). Кроме того, испанский монарх лично предотвратил государственный переворот в 1981 году, одной своей речью заставив сдаться военных, попытавшихся захватить власть.

Руководство же Михаила Горбачёва, как известно, вылилось в распад СССР. Он не смог ничего противопоставить подписанию Беловежских соглашений Борисом Ельциным, Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком, предпочтя просто уйти в отставку. При этом провал августовского путча, в ходе которого Горбачёва попытались отстранить от власти – это тоже отнюдь не заслуга первого советского президента.

Таким образом, вряд ли короля-объединителя Испании уместно сравнивать с президентом развала СССР. Что касается их личностных особенностей, то тут чаша весов склоняется в сторону Горбачёва, который не был замешан в каких-либо громких скандалах. А Хуан Карлос, уже будучи в солидном возрасте, несколько подпортил свою репутацию. То ходили слухи, что король завел интрижку с германской принцессой, то он поехал на дорогостоящую (и вызвавшую негодование зоозащитников) охоту на слонов во время финансового кризиса в стране. А теперь дошло и до подозрений со стороны прокуратуры.

Правда, даже в этом случае Хуан Карлос, в отличие от Горбачёва, вряд ли нанесет ущерб своей стране. И даже на судьбе монархии это отразится минимально.

Во-первых, адвокат экс-короля уже успел заявить, что скрываться от прокуратуры он не намерен и остается в ее распоряжении, несмотря на отъезд (который некоторые считают бегством, а некоторые – добровольным изгнанием). Да и подозрения не факт, что подтвердятся.

Во-вторых, он весьма своевременно передал трон сыну, обладающему кристально чистой репутацией (и даже отказавшемуся от наследства отца из опасений, что там могут присутствовать сомнительные финансовые активы).

В-третьих, в данный момент в Испании впервые за долгое время сложилось довольно устойчивое правительство, и входящие в него партии, хотя и по-разному оценивают поступок короля, уже заявили, что не намерены из-за этого нарушать единство правящей коалиции.