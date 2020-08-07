Женщина читала книгу о “Детях с черными глазами”, когда именно они постучались к ней в дом

07.08.2020, 7:17, Разное

Эта странная история произошла с жительницей Хантсвилла, штат Алабама, и была прислана исследователю паранормальных существ Лону Стриклеру. Недавно он опубликовал ее на своем сайте.

"Однажды вечером в 2014 году я лежала в гостиной и читала книгу. Было около 2:30 ночи и моя собака подошла к входной двери, словно просилась выпустить ее на улицу. Я встала с дивана и моя собака начала рычать у двери.

Ей было всего 6 месяцев и я раньше никогда не видела ее рычащей. А потом моя вторая собака, постарше, вскочила на мой диван и вся дрожала и скулила.

Излишне говорить, что это меня сильно взволновало, хотя я уже была достаточно напугана, так как книга, которую я читала, была про Детей с черными глазами и другие страшные аномальные вещи.

Я присела на диване, попыталась успокоить мою собаку. А потом во входную дверь постучали. Обычно мои собаки очень любят, когда ко мне приходят в гости, они становятся взволнованными, лают и виляют хвостами в нетерпении, когда увидят людей. Но сейчас мой шестимесячный щенок убежал от двери и подбежал ко мне. Моя же сердце в этот момент сильно забилось и я сама была в ужасе.

Свет в моем доме был давно выключен, все шторы были задернуты. У меня не было глазка на двери, поэтому для того, чтобы посмотреть кто там стоит, мне пришлось осторожно выглянуть через жалюзи. Я увидела на крыльце двух мальчиков. Одному на вид было всего лет пять, другому лет десять.

Дети стояли с низко опущенными головами, так что лиц было не видно, и были одеты в тяжелые зимние куртки. Я сразу же подумала, что это странно, ведь было жаркое лето. А потом они подняли головы и посмотрели прямо на меня.

У меня на крыльце нет фонаря, поэтому я не разглядела их лиц, но они смотрели прямо в мое окно. это напугало меня еще больше, поэтому я тут же отошла от окна и снова села на свой диван. Я не могла поверить в то, что происходило, хотя я слышала такие вещи, что если ты многое знаешь о них, то они могут "придти к тебе в гости".

Я сидела и пыталась убедить себя, что все это просто детские шалости и что они просто решили надо мной пошутить. Однако меньше всего это было похоже на шутку.

Потом они заговорили. По голосу было похоже, что это говорит старший мальчик: "Мэм, вы можете впустить нас? Здесь очень холодно, а мой брат голоден".

Я не двинулась с места и не ответила, однако я тут же встревожилась, ведь откуда они могли узнать, что я женщина? Я продолжала сидеть на диване. В голосе мальчика отсутствовали эмоции, он был очень спокойным и на слух казался куда старше, чем 10 лет. И что, черт возьми, двое маленьких детей делают ночью на улице? К тому же сейчас июнь месяц, тут Алабама и у нас летом не бывает холодно.

Я ощущала непреодолимое чувство страха и я знала, что если я открою дверь, случится что-то ужасное. Я читала разные истории о Детях с Черными глазами, которые точно также стучались вечером или ночью в дома и просились впустить их.

Я была уверена в том. что ни за что не открою им дверь, однако я все-таки решила встать и подойти к двери. Я ощущала сильное желание сделать это и когда я подошла к двери, старший мальчик снова заговорил: "Мэм, пожалуйста, впустите нас, я видел вас через окно, я знаю, что вы там. Это займет всего минуту".

В этот момент в моей голове пронеслось "Какой ребенок может так говорить?". Я застыла от страха и молчала. Я ждала, что они уйдут и не осмеливалась снова выглянуть в окно, потому, что я знала, если я сделаю это, я снова увижу как они смотрят на меня своими черными как смоль глазами.

Через несколько секунд они застучали в окно и я снова услышала тот же голос. теперь громче:

"Впусти нас, пожалуйста, тут холодно, мы должны позвонить нашей маме, она будет беспокоиться, если мы ей не позвоним!"

Я слышала это и не могла поверить в то, что слышала. Это было именно то, про что я читала во всех этих историях. Я была вся в слезах, так сильно я была испугана. Мое сердце так билось, что казалось вот-вот разорвется. Но я по прежнему молчала и не открывала дверь, я сидела на своем диване, поджав ноги.

Я оставалась так еще около получаса, пока не убедилась, что снаружи совсем тихо и было похоже, что они ушли. Потом собаки подбежали ко мне и стали ласкаться.

Я не знаю, что это было, я никогда не видела какие глаза у этих детей, черные или нет. Я схватила свой телефон и позвонила подруге, той самой, которая и посоветовала мне эту книгу. Я разбудила ее, рассказала все и умоляла приехать ко мне и остаться у меня на ночь.

Моя подруга живет на соседней улице и на машине оттуда до моего дома ехать всего минут пять. Однако прошло уже 15 минут, а подруги так и не было. Я заволновалась. Однако потом я увидела как она подъехала. Я впустила ее в дом и тогда заметила, что у нее напуганный вид и глаза в слезах.

"Ты мне не поверишь, но я клянусь Богом, я только что встретила тех двоих детей, о которых ты мне говорила", – стала рассказывать подруга. Она сказала, что это произошло возле знака автозаправки, когда она на минуту затормозила, чтобы проверить свой телефон. В этот миг в ее окно постучал мальчик.

Она увидела, что позади него стоит другой ребенок, помладше. Она приоткрыла окно и спросила "Чем я могу помочь?", а мальчик требовательно и уверенно сказал "Подвези нас".

Только тогда моя подруга заметила, что глаза у этого мальчика были угольно-черные, совсем без белков. Она испугалась и хотела тут же уехать, но она ощутила, что ее притягивает его взгляд. Она почти открыла ему дверь, но все-таки сумела удержаться, а потом быстро поехала к моему дому. Мы с ней не спали всю ночь, так были напуганы".