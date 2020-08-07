Что инопланетяне делают на озере Лох-Несс?

07.08.2020, 7:06, Разное

Что связывает инопланетян с монстром из шотландского озера? И почему многие очевидцы рассказывали, что загадочная сила мешала им сделать фотографии или видео этого чудовища? Ответов на эти вопросы пока нет…

Появление Несси некоторые связывают с деятельностью инопланетян, и не на пустом месте. Над Лох-Несс и правда регулярно видят странные огни или дискообразные НЛО, но также есть история очевидца о том, как инопланетяне высаживались на берег озера.

Это произошло 14 августа 1971 года, когда очевидцу Яну Ове Судбергу (ныне покойному) было 23 года. Рано утром, примерно между 8:30 и 9:30 он находился на берегу озера Лох-Несс в районе залива Фойерс. Неожиданно он наткнулся на нечто потрясающее и это было не чудовище.

Судберг увидел впереди поляну, на которой стоял необычный крупный объект, похожий формой на огромную сигару. В длину он был около 10 метров, а в верхней части его было что-то вроде кабины. Рядом с объектом ходили "пилоты" – человекообразные существа.

Их было трое и они были одеты в обтягивающие костюмы, похожие на водолазные. Когда они вошли в объект и объект после этого поднялся высоко в воздух, тогда Судберг и понял, что он наблюдал инопланетян. Когда корабль набрал высоту, он начал неспешно лететь над холмами по направлению к соседнему озеру Лох-Мор.

На этом история не заканчивается. Судберг не был шотландцем, он приехал на Лох-Несс как турист и вскоре после своего наблюдения пришельцев улетел обратно в родную Швецию. И там начался новый этап этой странной истории. В доме Судберга начали происходить необычные явления, полтергейст, он стал получать загадочные телефонные звонки, а позже к нему даже явились Люди в черном.

Вскоре Судберг связался с британским исследователем аномальных явлений Тедом Холидеем и рассказал ему свою историю. Он также посетовал ему на то, что не мог заснять НЛО и пришельцев на фото, хотя с собой у него был фотоаппарат. По его ощущениям, словно некая сила парализовала его волю и не дала сделать это.

Любопытно, что Холидей потом неоднократно сталкивался с подобным явлением от очевидцев Несси. Все они, когда видели чудовище в озере, по каким-то непонятным причинам либо не могли его сфотографировать, либо пытались, но у них ничего не получалось.

Он также выяснил, что с этим явлением сталкивались и куда более ранние очевидцы Несси. 12 ноября 1933 года очевидец Хью Грей сделал фотографию Несси, которая считается первым на 100% подлинным снимком Лох-Несского монстра.

На снимке Грея видно нечто змееобразное, плывущее в воде. Однако немногие знают, что когда Грей увидел это существо в озере, он сделал целых пять снимков, прежде чем оно ушло под воду. Однако лишь на одном снимке из пяти было заснято чудовище, остальные негативы почему-то оказались пустыми.

Вывод похоже очевиден: монстр в озере Лох-Несс нечто большее, чем просто крупный угорь, он обладает некими силами, защищающие его, и каким-то образом он связан с НЛО и пришельцами.