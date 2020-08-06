 

Россиянам разрешат применять физическое насилие из патриотических соображений

06.08.2020, 23:55, Разное

Депутаты Государственной думы предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушений в части декриминализации отдельных видов нанесённых побоев. Оба свода законов могут дополнить статьёй «Патриотическое насилие», предусматривающей отказ от уголовного и административного преследования гражданина в случае, если он применил физическое насилие в целях защиты Родины.

Депутаты полагают, что неправильно с морально-этической точки зрения наказывать граждан, отстоявших честь государства в диспутах. Допускается применение насилия в случаях критики со стороны оппонентов внешней и внутренней политики государства, критики работы государственных институтов и высших должностных лиц, допускается физическое воздействие и при наличии полемики относительно качества жизни, уровня доходов и социальных гарантий россиян в сравнении с гражданами иностранных государств. Ещё одним поводом для ненаказуемого насилия станут высказывания русофобского характера.

В случае установления факта, что насилие происходило из патриотических побуждений, правонарушитель немедленно освобождается из-под стражи, а все медицинские экспертизы, проведённые по делу, отменяются. Потерпевшие лишаются своего статуса и права на моральную материальную компенсацию, в отдельных случаях к ним могут применяться санкции  статье 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Также граждан, уличённых в русофобии, могут лишить права на вызов полиции, пожарной службы и медицинской страховки.

Источник: ИА “Панорама”



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