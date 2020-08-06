Вместо закрытого ФБК Алексей Навальный зарегистрирует религиозное объединение

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06.08.2020, 21:34, Разное

Основатель недавно закрытого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный объявил о создании религиозного объединения с аналогичными функциями и целями. Новая организация будет называться «Свидетели Прекрасной России Будущего».

«Мы все верим в наступление Прекрасной России Будущего. Может быть не сегодня и не завтра, но это обязательно произойдёт — нужно лишь верить! Вера — это то, что объединяет миллионы людей в России и миллиарды людей по всему миру. Создавая новую религиозную организацию, мы действуем в строгом соответствии с федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях». Согласно ему, религиозное объединение должно делать три вещи: иметь вероисповедание — для нас это вера в свободу и демократию; совершать религиозные обряды — в качестве них у нас выступают митинги и пикеты, и проводить религиозное воспитание своих последователей — чем я и занимаюсь еженедельно по четвергам на своём Youtube-канале», — сообщил Навальный в видеообращении к верующим.

Бывший юрист ФБК Иван Жданов уточнил некоторые подробности создания новой церкви. По его словам, роль храмов для прихожан будут играть региональные штабы Навального, а главным мотивом регистрации религиозной общины стала сильно упрощённая процедура сбора пожертвований, которые, к тому же, не облагаются налогами.

«Мы готовы конкурировать с основными мировыми религиями и выдержать тысячелетние испытания верой» — резюмировал Жданов.

ФБК был ликвидирован в июле 2020 года из-за невозможности оплаты многомилионных судебных исков.

Источник: ИА “Панорама”



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