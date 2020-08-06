 

Кэмерон Диас дала большое интервью Гвинет Пэлтроу: про уход из кино и то, как она решилась стать матерью

06.08.2020, 18:26, Разное

Пока количество зараженных вирусом COVID-19 в США, увы, не идет на спад, все американские селебрити продолжают сидеть дома и записывать различные видео и интервью в собственном саду или гостиной. Несколько часов назад в сети появился еще один подобный ролик: основательница бренда Goop, актриса Гвинет Пэлтроу поговорила со своей давней подругой Кэмерон Диас. Две подруги обсудили новый проект Диас – запуск ее собственного органического веганского вина, уход Кэмерон из кино и – позднее материнство, в котором, как оказалось, решающую роль сыграла именно Пэлтроу.

Не думаю, что я была бы хорошим родителем в 25 лет. И я точно не стала бы матерью потом, если бы не ты. Помню, я говорила тебе: “Детей у меня не будет”. А ты отвечала: “Нет, еще как будут дети, ты точно выйдешь замуж”. Ты всегда убеждала меня, что мне это нужно: “Иначе потом тебе будет очень грустно, что ты не попыталась сделать это”. Так что в моем решении стать матерью есть и твоя заслуга. Ты никогда не подводила меня.

Гвинет Пэлтроу и Кэмерон ДиасКэмерон призналась, что ничуть не жалеет об уходе из кинематографа, несмотря на свою популярность и востребованность:

Не думаю, что многие поймут меня – хотя ты как раз поймешь, – но мне со временем стало очень сложно и невыносимо работать с такой интенсивностью и постоянно быть у всех на виду, быть под пристальным наблюдением. Когда ты актер, постоянно участвуешь в пресс-мероприятиях и ходишь на премьеры, на тебя постоянно направлено внимание, ты становишься центром притяжения самой разной энергии… В какой-то момент я просто остановилась и взглянула на свою жизнь. И поняла, что когда я снимаюсь в кино, я по сути принадлежу фильму. Я на съемках 12 часов в день на протяжении нескольких месяцев, и у меня нет времени ни на что больше. Я захотела вернуть себе ту, другую, часть своей жизни, взять на себя ответственность за нее. Я ведь совсем не оставила пространства для своей личной жизни.

Теперь, по словам Кэмерон, она счастлива: ведь для личной жизни у актрисы наконец нашлось место. В 2015 году она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. А в конце прошлого года стало известно, что 47-летняя Диас впервые стала матерью: актриса родила дочь Рэддикс.

Мы с Бенджи поженились практически мгновенно, потому что понимали, что просто должны это сделать. Поначалу нам было сложно: мы пытались устаканивать наши отношения, включались и отключались друг от друга. Нам пришлось поработать над собой… Я старше него, ненамного, но все же. Но несмотря на эту разницу, он также находился в том периоде своей жизни, когда был готов к серьезному шагу.



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