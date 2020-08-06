Билл Гейтс: “Вакцина от Covid-19 будет готова уже в конце 2020-го или в первой половине 2021 года”

06.08.2020, 11:35, Разное

Филантроп и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс продолжает выступать с комментариями и интервью на тему уже изрядно всем надоевшего Covid-19. На этот раз он поговорил с журналистом французского журнала Paris Match: полное интервью выйдет в новом номере издания, а самые интересные выдержки из него мы можем прочитать уже сейчас. В частности, Билл назвал сроки выпуска вакцины от нового коронавируса и поделился своим мнением, когда мы сможем окончательно распрощаться с этой проблемой.

Думаю, к концу 2021 года Covid-19 окончательно останется в прошлом. Он уже убил 690 тысяч человек по всему миру, включая 155 тысяч только в одних США. И к сожалению, количество смертей будет только расти в ближайшие 3-4 месяца. Ожидается, что общее число умерших от этого вируса достигнет миллиона. И если все пойдет хорошо, то отметка не превысит 1,5 миллиона. Но это “розовый” сценарий, в котором лекарства и вакцина появляются быстро…

Журналист уточнил, что Билл Гейтс имеет в виду в последней фразе, на что миллиардер ответил:

Что касается лечения, думаю, оно появится в ближайшие несколько месяцев, самое позднее – к концу года. Есть несколько спорных технологий, включая технологию производства моноклональных антител, которая вселяет в меня большую надежду.

Что касается вакцины, она будет готова в лучшем случае в конце 2020 года или уже в первой половине 2021-го. После этого ее нужно будет одобрить, затем распространить, и основная проблема с этим будет у тех, кто нуждается в ней больше всего, но не имеет средств на закупку – я говорю о развивающихся странах… И наш фонд уже работает над этим. Мы финансируем множество научных проектов и пытаемся организовать производство этой вакцины в очень больших количествах. Каждый день я общаюсь с руководителями лабораторий, пытаюсь установить контакт с подходящими производителями в Индии или где-либо еще, которые смогли бы в короткие сроки произвести миллиарды доз. Мы работаем с большим количеством кандидатов самого разного профиля, что меня очень радует.

Любопытно, что в разгар пандемии Билл Гейтс стал одним из героев популярной теории заговора. Согласно этой конспирологической версии, COVID-19 был изобретен по инициативе Гейтса и ряда других американских миллиардеров. Якобы эта тайная группировка лидеров заинтересована в массовой вакцинации, за которой пойдет чипирование людей. К слову, в эту теорию охотно верит теннисист Марат Сафин.

Я думаю, людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель – он просто все знал,

– высказался Марат во время прямого эфира на Sports.ru. Больше цитат Сафина из этого интервью можно прочитать здесь.

Мы же предупреждаем, что ни одного весомого доказательства реальности этой версии не может привести ни один из ее адептов, и в вопросах COVID-19 советуем опираться на данные из официальных источников.

Ранее сам Гейтс прокомментировал эти слухи:

Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо и странно.

Ознакомиться с этим интервью Билла можно здесь.